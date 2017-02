Sampaoli destaca la visita del Eibar pero sin olvidar las próximas citas

Sevilla, 17 feb (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, destacó este viernes la importancia del partido del sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Eibar, aunque también reconoció la trascendencia de las citas de la próxima semana, ante el Leicester inglés en la Liga de Campeones y el derbi ante el Betis.

El técnico, en su comparecencia ante los periodistas, afirmó que intenta que "el jugador sepa que hay un paso anterior al miércoles".

"Sabemos que puede haber sancionados y un partido extremadamente exigente en Champions. Estamos jugando para ver cómo podemos llegar de la mejor forma", relató.

Sampaoli informó de la recuperación del central francés Adil Rami y el lateral izquierdo Sergio Escudero, pero descartó al central argentino Nico Pareja al no estar plenamente recuperado.

"Los futbolistas determinarán. Lo emocional también asegura que los futbolistas participen de lo venidero", dijo el preparador sevillista sobre las rotaciones de jugadores en los próximos partidos.

Sampaoli, sobre el rival, destacó la "jerarquía" del Eibar y pidió atención para ganar los tres puntos y que deben "estar pensando en el partido" frente a un adversario que puede sorprender al Sevilla "por el hambre que tiene".

También se refirió a la falta de animación en el último partido en el Sánchez-Pizjuán frente al Villarreal, por lo que solicitó que los aficionados "modifiquen su actitud", pues necesitan "mucho del clamor popular por todo lo que se viene" y que dejar solo al equipo sería dejarlo "al descubierto".

El entrenador argentino, preguntado por el posible interés del Barcelona para contratarlo para la próxima temporada, dijo que son "especulaciones mediáticas".

"El banquillo del Barça quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien diga que se puede ir", argumentó el técnico sevillista.

Sampaoli vio el partido entre el Barcelona y el París Saint Germain, con victoria francesa por 4-0, y se mostró "sorprendido" por el resultado.

"Lo vi ganando con una amplitud desmedida. Se marcó una diferencia que realmente entre esos dos equipos no existe. Indudablemente el rival hizo mucho para que eso sucediera", comentó.

El entrenador dejó claro que se siente a gusto en Sevilla y que de él "no nacen esos comentarios" de dirigir en el futuro al cuatro catalán.

"No tengo nada que ver con lo que se dice", insistió Sampaoli, quien aseguró que no se encuentra "intranquilo", ya que sólo lo estaría "si tuviera pensamientos alejados" del "escudo" del Sevilla y eso "no pasa así".

"Mi mente pasa por seguir trabajando todos los días para consolidar una idea acá, en el club que me trajo a Europa. Dentro de una semana, a lo mejor la pregunta tiene más fuerza o pierde totalmente la fuerza. En esta profesión no me genera expectativa el comentario y sí mi actualidad y mi realidad, y ella tiene que ver con mi club. Estoy muy bien en el Sevilla. Después, el día de mañana nunca se sabe", resaltó.