Periodista que desveló caso Rusia pide dimisión Reedie y habla de fracaso COI

Madrid, 17 feb (EFE).- El periodista alemán Hajo Seppelt, cuyos trabajos de investigación originaron el informe McLaren, aseguró que "el COI ha fracasado totalmente durante años" en materia de dopaje y dijo que el presidente de la Agencia Mundial (AMA), Craig Reedie, "tiene que dimitir".

"El COI ha fracasado durante años en el dopaje, el único interés que tiene el presidente (Thomas) Bach es defender los intereses que ya existen y no atacar estados grandes como Rusia. ¿Cómo podemos tener un presidente en la AMA que ha sido vicepresidente durante años del COI? Craig Reedie tiene que dimitir. Tiene dos sombreros. No está interesado en atletas limpios. A través del COI han contaminado los Juegos durante años. Sochi 2014 ha sido una farsa", afirmó.

Seppelt, que intervino en la jornada final del V Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad celebrado en Madrid, explicó al detalle cómo consiguió las informaciones y evidencias para publicar la información sobre el dopaje implantado en Rusia y habló de cambios necesarios para hacer frente al problema.

"Ahora en 2017 sabemos que los Juegos de Sochi estaban contaminados hasta arriba de dopaje y vemos claramente que estamos hablando de uno de los peores sistemas de dopaje que pueden existir. Pero estamos en una situación buena para que los organismos antidopaje, la AMA, sea independiente y tenga más financiación para solucionar este problema. Necesitamos personas verdaderamente independientes", señaló.

En su opinión la actuación del COI en los últimos Juegos "es una falta de respeto a los atletas limpios" y también haría falta "un sindicato independiente de deportistas que levante la voz, porque la consideración que se les presta es cero".

"Los deportistas no son las ovejas negras, son las víctimas de un sistema que les presiona a que se dopen en algunas partes del mundo. Vitaly Stepanov y su esposa Julia nos dijeron que era así, si no te dopas no estás en el equipo", agregó.

Para Seppelt, que para viajar a Rusia se caracterizó como si fuera un entrenador que quería conseguir una sustancia indetectable al precio de 100.000 dólares, "Rusia sigue mintiendo al mundo con interpretaciones estúpidas de lo que es estatal o no" después de "no haber hecho nada para fomentar el deporte limpio".

"En Rusia nos enfrentamos a un sistema de delincuencia fomentado por el gobierno. Era un régimen estatal, pero siguen negando y siguen mintiendo al mundo con interpretaciones estúpidas de lo que ellos dicen que es estatal o no. No hicieron nada por fomentar el deporte limpio", afirmó.

El periodista de la ARD alemana, que fue despedido por esta cadena porque sus informaciones sobre dopaje fueron rechazadas inicialmente, y recuperado por la misma seis meses después para formar un equipo que investigara la parte del deporte que no se ve, habló del papel del periodismo en la elaboración de informaciones sobre dopaje.

"La situación ahora es mejor. La diferencia es que hoy tenemos los medios de comunicación y la conciencia pública pero hay un conflicto de intereses dramático, porque si no hay deportistas que batan récords todos los que ganan dinero con ello dejan de ganarlo", consideró.

Para Seppelt, si la situación se mantiene igual "el fracaso total de sistema deportivo va a continuar". "Si los periodistas podemos contribuir a aumentar la conciencia de lo que está ocurriendo, no dar solo el resultado, habremos hecho una aportación, pero necesitamos un periodismo más sustancioso, más profesional, de mayor nivel intelectual. Si no, nos perderemos", dijo.

"A veces sientes que predicas en el desierto, pero hace años nadie me habría invitado a un congreso en Madrid", comentó, tras desmentir haber pagado dinero al matrimonio Stepanov, que fue quien le facilitó la mayor parte de la información sobre el dopaje ruso, y admitir que tanto él como ellos han recibido amenazas de Rusia por publicar la información.