Patxi López asegura que PSOE necesita un líder que le dedique 25 horas al día

Granada, 17 feb (EFE).- El exlehendakari y candidato a dirigir el PSOE, Patxi López, ha recalcado que el partido necesita alguien que se encargue de la Secretaría General "25 horas al día" y ha apostado por sumar posturas y reforzar la formación para que no solo sea "ibuprofeno" frente al PP sino alternativa.

López ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y antes de reunirse con militantes en Granada, su primera visita a Andalucía que continuará mañana en Almería y en la que le han preguntado por la posible candidatura a la Secretaría General de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

"La decisión de dar el paso para ser secretario general se adopta después de hablar con mucha gente en la que confías, que te impulsa, que te dice que es necesario, pero también es una cuestión íntima, y supongo que Susana piensa, valora", ha apuntado López.

Ha recalcado su confianza en la "imparcialidad de los órganos que dirigen el PSOE" y en la "voluntad de los militantes", que a su juicio son lo suficientemente maduros para adoptar una decisión libremente.

Sobre la posible compatibilidad que afrontaría Díaz al frente de los socialistas y del Gobierno andaluz, el exlehendakari ha considerado que "el PSOE está en un momento en que necesita alguien que se ocupe de la Secretaría General 25 horas al día, no solo 24".

El candidato ha reiterado que su campaña busca el contacto directo con los militantes porque tienen "derecho a escuchar las propuestas" y a ser escuchados.

"Yo les cuento mis objetivos y ellos me cuentan cómo quieren que arreglemos este asunto que nos ha dividido, y cómo quieren que sea el PSOE del futuro", ha detallado el exlehendakari.

"Mi objetivo se centra en unir a un PSOE dividido. Un partido en el que los socialistas nos gritamos entre nosotros, en el que nos enfrentamos unos con otros no tiene futuro, no nos va a escuchar nadie fuera, no vamos a ser capaces de enfrentarnos a la derecha que es la que ha sembrado tanto sufrimiento", ha apuntado el candidato.

Ha defendido además un proyecto socialista que sea de izquierda y exigente frente a una formación que pretenda "recortar los recortes" y ha apostado por no ser "ese 'ibuprofeno' que a veces atempera esas políticas de sufrimiento" para actuar como alternativa al PP y a su presidente, Mariano Rajoy.

"Tenemos una oportunidad de hacer el gran debate que necesita la izquierda y no hacer un debate pequeño entre personas", ha explicado López, que ha recalcado que los militantes "por encima de muchas cosas" quieren a su partido y no lo quieren roto, por lo que ha dicho que es "el tiempo para la integración, la suma de voluntades, de personas".

"Suelo decir que entre el asalto a los cielos que nos prometen unos y la resignación de otros está el PSOE como fuerza transformadora y en eso no hay diferencias geográficas", ha dicho.

Sobre las negociaciones entre PSOE y PSC para que los militantes catalanes voten en las primarias a la Secretaría General, ha recalcado que una fórmula parecida al voto rogado generaría desconfianza.

"No entiendo el PSOE sin el PSE ni el PSC sin el PSOE, igual que no entendería unas primarias para secretario general del PSOE en las que no participen los socialistas de Cataluña", ha resumido antes de abogar por ofrecer facilidades y no por poner trabas.