Ortuzar: El PP deberá mostrar cintura política para aprobar los presupuestos

Santa Cruz de Tenerife, 17 feb (EFE).- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado hoy que el PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrán que demostrar voluntad y cintura política para aprobar los presupuestos con el apoyo de su partido.

Andoni Ortuzar, que se ha reunido hoy en Tenerife con el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, para coordinar políticas en el ámbito europeo, estatal y autonómico, ha pedido hoy voluntad política al PP para negociar con CC los temas de Canarias y con el PNV los temas de Euskadi.

Ha insistido en que si hay voluntad política, el PNV irá a la negociación de los presupuestos con "la mano tendida", pero "evidentemente y lógicamente" planteando su contrapartida.

En su opinión, la aritmética parlamentaria hace que las posiciones de CC y PNV, desde "la modestia" de sus números en el Congreso de los Diputados, sea importante y pueda ser decisiva.

"Los dos tenemos en frente una oportunidad que debemos aprovechar por el bien de nuestras naciones", ha aseverado Ortuzar, quien ha dicho que no ve contradicciones entre intereses de CC y PNV, lo que facilita mucho las cosas.

Para posicionarse sobre los presupuestos ha dicho que lo primero que necesita es tener el proyecto y "todavía", ha continuado, no dispone de las cifras concretas para valorarlo y comenzar la negociación.

No obstante, el PNV "no es de poner líneas rojos" porque entiende que en "España se han puesto demasiadas líneas rojas que hacen imposibles los acuerdos" al tiempo que ha reclamado "líneas verdes", ya que no es tanto lo que quitarían como lo que les gustaría que estuviera recogido en los presupuestos.

Sobre la reunión que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, mantuvo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha detallado que fue un encuentro "muy preliminar" en el que se habló más de calendarios y procedimientos que de inicio de negociaciones.

Ha precisado que las relaciones entre el PNV y el PP la pasada legislatura atravesaron momentos "muy complicados" y que ahora están en "fase de deshielo" después de "una gran glaciación".

El presidente del PNV, que ha opinado que la relación de CC con el PP parte de un camino más avanzado, ha reconocido que su partido tuvo una relación "tormentosa" con el Partido Popular.

Por ello, ha añadido, es necesario restaurar las confianzas mutuas perdidas, lo que ha dicho que llevará tiempo.

La reunión de Esteban con Montoro sirvió para poner "negro sobre blanco" y definir cuál va a ser el marco de las conversaciones sin hablar del temario concreto, detalló.

Respecto a su visita de 24 horas a Canarias, ha comentado que ha servido para certificar la sintonía siempre han tenido con CC, fuerza con la que se abre "un buen futuro de colaboración" en el ámbito europeo y en el del Estado.

"Con esta visita se fortalece aún más nuestra relación con Coalición Canaria", ha celebrado Ortuzar, quien ha resaltado que la confianza política entre CC y PNV es cada vez es más estrecha.

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha explicado que el encuentro con el presidente del PNV también ha servido para aprender de la infraestructura de este partido y para tratar temas de Estado que podrían ser comunes entre el País Vasco y Canarias en los próximos años.