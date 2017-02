Mario Gaspar, sobre la goleada del Roma: "Éste es un varapalo muy fuerte"

Vila-real , 17 feb .- Mario Gaspar, defensa del Villarreal, reconoció hoy que el 0-4 sufrido ante el Roma el jueves en el Estadio de la Cerámica es "un varapalo muy fuerte" que les deja prácticamente sin opciones para el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

"Este es un varapalo muy duro, un golpe muy fuerte que deja la eliminatoria cerrada y nos deja muy tocados", admitió ante los medios Mario Gaspar, que añadió que lo es sobre todo porque "no pensábamos que se podía dar un resultado así".

Por ello, el lateral afirmó que están "tocados anímicamente", ya que "había mucha ilusión de hacer algo importante" en este torneo y apuntó que ahora deben reaccionar y "mirar al frente, pensar en el siguiente partido y buscar mejorar desde ya".

Al Villarreal solo le queda la competición liguera, en la que debe defender su plaza europea, que ahora está más comprometida tras los últimos resultados.

Por ello, el jugador reconoció que si quieren estar en Europa la próxima temporada "hay que reaccionar". "Hay que ir a San Sebastián -donde se miden a la Real Sociedad- a ganar y en eso nos centramos".

"Debemos sacar el orgullo, intentar das más, es momento de reaccionar y eso es lo que al menos vamos a intentar", sentenció.

Respecto a la goleada de los italianos explicó que "hacía tiempo que el equipo no recibía tantos goles". "Hasta ahora no nos habían metido más de dos goles, porque este es un equipo que no recibe goles y esos cuatro goles esperemos que sean un accidente".

"Hasta el segundo gol había opciones, pero buscando marcar nos hemos destapado y ellos lo han aprovechado para hacer un contragolpe y ese segundo gol nos ha matado. Lo malo es que hemos bajado los brazos y esos cuatro goles son un palo muy duro", concluyó.