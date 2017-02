José Mercé: "El flamenco de hoy necesita a jóvenes que desgarren con su voz"

Valladolid, 17 feb (EFE).- El cantaor José Mercé ha lamentado hoy las pérdidas "importantes" que ha sufrido el mundo del flamenco y ha asegurado que el futuro de este arte "nacional" pasa por ser "más abierto que nunca", por lo que son necesarios "artistas jóvenes" que "estremezcan y desgarren" con su voz.

Con una canción en la boca y un saludo profundo, Mercé, uno de los cantaores más reconocidos, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Valladolid con motivo de su próximo concierto en el teatro Calderón el 22 de febrero, día en que llevará a una ciudad que "adora" su último disco "Doy la cara".

Un disco que se aleja del flamenco más puro y experimenta con nuevos sonidos de marcada tendencia pop, algo que a muchos "no les gusta", pero que demuestra que "no tienen ni idea de música", ya que "para una vez que no hago algo flamenco, me nominan al Grammy al mejor álbum flamenco", ha reflexionado irónico Mercé.

Por ello, el artista ha reconocido sentirse muy "feliz y valorado" cuando pisa las calles de Valladolid, una ciudad, junto con Salamanca y Zamora, donde "se aprecian mucho los palos" de la música flamenca, la "nuestra". "Ya quisieran muchos andaluces sentir el flamenco como lo hacen aquí", ha apostillado.

En estos tiempos que corren, el flamenco debe de ser lo "más abierto posible", ha sostenido el autor de más de 20 discos y 600.000 copias vendidas, una apertura que tiene que comenzar por hacer las letras "más reconocibles y cercanas", pero siempre sin olvidar "la esencia del flamenco y su arte".

"El sentimiento, el alma y la pasión", esos son los tres pilares de una música que necesita urgentemente de "tres o cuatro" voces jóvenes nuevas que "transmitan y desgarren con su arte", ya que los cantaores "somos cada vez más viejos" y otros "ya nos han dejado".

Una pasión que siempre procura imprimir en sus conciertos y que no ha faltado en este álbum tan "atípico" para el cantaor, que ha compartido set de grabación con otros artistas de la talla de Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Los Secretos, Vanesa Martín o Pablo Alborán.

Unas voces "preciosas" a las que asegura que se ha tenido que acostumbrar ya que mantener una voz tan pasional y desgarradora como la de Mercé en un ritmo pop ha supuesto "cambiar algunas manías".

Un ritmo pop que tenía "ganas de afrontar" y que ha supuesto un "reto" para él, aunque ha confesado que no entraña tanta dificultad como el cante flamenco, para el que "no existen las academias", ya que o se "nace con el arte" o "jamás serás un cantaor".

Junto a Mercé estará sobre el escenario una banda compuesta por once músicos que le acompañarán en una gira que recorrerá toda la geografía española, así como las principales capitales y festivales internacionales, siempre sin olvidar los grandes éxitos que le hicieron famoso.

"En mis conciertos siempre empiezo con una parte más flamenca pura, luego hago lo que el público me pida", ha confesado el artista quien ha defendido el título de su disco "Doy la cara". "En estos tiempos que corren donde muchos se esconden, yo doy la cara".

Sobre sus planes de futuro, el artista ha explicado a los medios de información que su mente ya está planeando el repertorio que arreglará en los meses de mayo y junio junto con una orquesta sinfónica de más de 40 músicos y que versionará de una manera "muy nueva y muy flamenca" los grandes éxitos de Mercé.

Con la música en el cuerpo y tarareando de nuevo una canción, el cantaor ha sentenciado firme: "El flamenco es sentimiento y el que no lo entienda, no sabe de este arte".