Iris Mbulito: "El encuentro ante Bembibre es vital y tenemos que ganarlo"

Las Palmas de Gran Canaria, 17 feb (EFE).- La base canterana del Spar Gran Canaria, Iris Mbulito, ha considerado este viernes que, tal como ha comentado el entrenador de su conjunto, Pepe Carrión, el encuentro de este sábado a partir de las 19.00 horas (canaria) en La Paterna ante el CB Bembibre de León "es vital" y hay que ganarlo "sí o sí".

"Confío en que podamos vencer, porque nuestro rival es asequible en principio. Hemos trabajado la defensa, el ataque, cómo vamos a presionar. Espero que podamos llevarnos la victoria", ha señalado la joven jugadora a Efe.

"Pese a perder el anterior encuentro liguero en casa del Girona, cogimos confianza para este próximo partido, y además la semana de descanso en Liga la utilizamos para mejorar tácticamente. Habrá que esperar que ante Bembibre llevemos a la práctica todo lo que hemos entrenado durante estas dos semanas", ha indicado.

La jugadora ha comentado que su equipo no debe reforzarse con una base, como solicitó Carrión - cuya demanda no fue finalmente satisfecha-, porque cree que esa posición está bien cubierta.

"A mí me han preparado para ser base desde que empecé a jugar y me gusta actuar en esa posición, aunque reconozco que me cuesta defender a una rival que sea más baja que yo (Iris mide 183 centímetros). El equipo tiene tres jugadoras en ese puesto (Harris, Ainhoa Lacorzana y la propia Iris), y no veo necesario traer otra más", ha manifestado.

Iris Mbulito, que en las últimas temporadas ha tenido mala suerte con las lesiones, ha asegurado que cuando empezó a jugar en la presente campaña estaba "nerviosa", aunque con el transcurso de las jornadas ya está actuando con mayor confianza.

"Ahora tengo menos miedo a la hora de jugar, aunque el problema es más mental que físico, y únicamente me resta un poco para alcanzar el nivel con el que juegue con total soltura", ha indicado.