Hierro espera que el Oviedo mantenga su solvencia ante un "correoso" Getafe

Oviedo, 17 feb (EFE).- El técnico del Real Oviedo Fernando Hierro se ha mostrado liberado tras la victoria en Miranda de Ebro, pero advierte que, pese a la "inyección de moral" que supone volver a ganar fuera de casa, en la Liga 1|2|3 "cada partido es una historia distinta" y ahora al Oviedo le toca mantener su solvencia en casa ante un correoso Getafe.

"En esta categoría si alguien piensa que tiene un partido ganado antes de salir a jugarlo, se equivoca, porque cada equipo tiene su especial característica y hay que competir cada domingo. El Getafe tiene experiencia, calidad y un muy buen entrenador, por lo que nos espera un partido disputado", ha comentado el malagueño.

El ex futbolista tiene claro que el domingo tendrá enfrente a un "muy buen equipo" y ha alabado la figura del técnico azulón, José Bordalás, al que considera "gran conocedor de la categoría" y principal responsable de que el equipo madrileño tenga los conceptos de juego "muy claros".

"Es un equipo con mucha experiencia y muchos años en Primera, y que juega con mucha gente en el medio y muy habilidosa. Nosotros decidiremos mañana en la última sesión, vemos al rival y nuestro rendimiento y lo que podemos necesitar, y a partir de ahí decidimos", explica el entrenador azul, que no ha querido avanzar detalles sobre su apuesta de fútbol.

Para Hierro, que tiene a todos los efectivos disponibles menos a Jonathan Vila, la convocatoria de esta semana será un "bendito marrón", ya que, afirma, lo ideal es precisamente poder elegir entre la totalidad de la plantilla y no tener jugadores en "la enfermería".

"La pena es que juegan diez y el portero, porque me obliga a tener que tomar decisiones, pero la gente ha venido muy enchufada, y casos como el de Vila o Diegui, que no tenían minutos y aguantan todo el partido demuestran su trabajo diario y que no negocian con el esfuerzo entrenando", ha ensalzado el técnico.

El entrenador carbayón no se confiesa partidario de mirar la clasificación, y reconoce que hace "borrón y cuenta nueva" tras cada partido para pensar en sumar y no en lo que tiene el equipo "por delante y por detrás".

"Creo que estamos creciendo mucho, pero no que sea el mejor momento de la temporada. Lo que tenemos es que ser fuertes en casa, con nuestra gente, porque juntos somos más poderosos y eso hace que los que salgan al césped, con 16.000 aficionados detrás, lo den todo", apunta Hierro

Los azules, que han trabajado a puerta abierta pese a ser viernes, acabarán de preparar la táctica mañana sábado, momento tras el cual Hierro hará pública una convocatoria en la que la única baja para recibir al Getafe (domingo, 18.00 horas) es la de Jonathan Vila, aquejado de un problema muscular.