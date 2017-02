El Gobierno, de Nóos: La sentencia muestra que el Estado de derecho funciona

Madrid, 17 feb (EFE).- El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado hoy que la sentencia emitida por la Audiencia de Palma sobre el caso Nóos, por la que absuelve a la infanta Cristina y condena a seis años y tres meses de cárcel a Iñaki Urdangarin, "muestra que en España, el Estado de derecho funciona".

"Todo el mundo está sometido al imperio de la ley. Nadie está por encima, ni al margen de la ley", ha asegurado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa.

El portavoz del Ejecutivo ha añadido que el Gobierno "no comenta las sentencias judiciales", sino que "las respeta y las acata y mantiene lo que ha mantenido siempre" en relación con el caso Nóos y otros procesos judiciales.

Preguntado si la resolución del caso Nóos puede afectar a la monarquía, Méndez de Vigo ha considerado "ejemplar" el papel que la Corona ha tenido durante todo el proceso judicial.

"Han hecho comunicados desde el primer momento diciendo que respetaba y acataba las sentencias judiciales, y eso es lo que debemos hacer todos", ha valorado Méndez de Vigo el comportamiento de Zarzuela.

En opinión de Méndez de Vigo, la postura mantenida por la Casa del Rey y por el Ejecutivo de "respetar y acatar" lo que digan los tribunales "es una buena fórmula".

"Es un deber que todos tenemos a la hora de vivir en nuestro país", ha subrayado el ministro de Educación.

También ha destacado el papel de los tribunales, cuya misión "es juzgar con arreglo a la ley", que "es lo que iguala a todos los españoles".

Sobre si la condena a Urdangarin puede contribuir a disuadir a las altas esferas del poder de cometer corrupción, Méndez de Vigo ha respondido que "las sentencias no son ejemplarizantes", sino que "siempre tienen que ser justas y objetivas".

Tras recordar que es abogado de profesión, -"aunque no he llevado muchos casos penales en mi vida"-, el portavoz del Gobierno ha hecho hincapié en que al final "lo que se enjuicia es si una conducta determinada entra o no dentro de un tipo penal".

"Y eso es lo que tienen que juzgar los jueces y es lo que sin duda han hecho", ha apuntado al referirse a la sentencia de Urdangarin y la infanta.

Méndez de Vigo ha reiterado que "es bueno que los ciudadanos" vean que en el caso Nóos, "como en otros muchos que suceden todos los días", es un "ejemplo cotidiano" de que las resoluciones de los tribunales se cumplen.

El portavoz ha dicho desconocer los detalles de la sentencia porque cuando se ha dado a conocer, estaba reunido el Consejo de Ministros.