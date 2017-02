Garitano: "No tenemos un momento para poder estar tristes"

Madrid, 17 feb (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, hizo referencia en rueda de prensa al estado mental de su plantilla tras caer el pasado fin de semana contra el Sporting de Gijón en casa y antes de enfrentarse este domingo al Barcelona en el Camp Nou.

"El tema mental es ahora fundamental y lógicamente después de la derrota del Sporting te cuesta. Pero hay que levantar a la gente porque lo que nos queda de campeonato es un reto muy chulo para el Leganés, para nosotros, para mí, para los jugadores, para todo el mundo. No tenemos un momento para poder estar tristes. Puede ser en el momento que ha pasado el partido, te dura un día. Pero a partir de ahí ya tienes que pensar en el siguiente", dijo.

"Al principio de la semana estaban fastidiados. Fue una derrota dura contra un rival directo y cuando eso ocurre los primeros días te deja tocado. A partir de ahí la gente es consciente de que esto sigue, de que tenemos que seguir compitiendo y de que encima el rival con el que nos enfrentamos motiva mucho, que hay que ir con mucha ilusión allí. Cada vez un poquito más contentos. Vamos a ver si llegamos bien para poder competir el domingo allí", declaró también.

El entrenador habló asimismo de la importancia de salir con buenas sensaciones del duelo: "Las sensaciones son importantes. Siempre digo que el final de un partido es el inicio del siguiente. Es importante que vayamos allí y podamos jugar un partido muy serio para tener muy buenas sensaciones para lo que nos viene de temporada. Cada partido nos da la oportunidad de ser mejores el siguiente".

En relación al momento de los dos equipos tras venir de sendas derrotas, la de los azulgranas en París, comentó: "Ellos están por encima de todo eso. Seguro que no esperaban una derrota de esas y es posible que el estado de ánimo no sea bueno y para el rival que va sea mejor".

"Lo que pasa es que nosotros vamos igual porque venimos de una derrota importante para nosotros en los objetivos que nos jugamos. Para ellos también es bueno que no venga el Leganés en su mejor momento", añadió.

Sobre los posibles intercambios de pareces en el vestuario del Barcelona tras caer en Champions League, opinó: "Son otro perfil de equipos, esas cosas serán normales allí después de una derrota como la que han tenido que no esperan. Tienen tanta experiencia y son tan buenos que esos equipos están por encima de esas cosas. Son consciente de todo lo que se juegan y todavía están en la final de Copa y pueden pelear LaLiga. En la Champions es más complicado con un 4-0 pero seguro que lo van a intentar", completó.

Preguntado acerca de si teme sobre su futuro en el banquillo, indicó: "Estoy tranquilo, contento además de ir allí a jugar esta clase de partidos. No me preocupa nada, no estoy para esas situaciones".

Por último se refirió a la situación del centrocampista brasileño Gabriel: "Le veo bien lo que ocurre es que asciendes a Primera y la gente intuye que lo que se ha hecho en Segunda luego vas a hacerlo en Primera. Y es otra historia. Es un chico que tiene un potencial muy grande. Es la primera vez que juega en Primera".

"Yo creo que ha tenido altibajos, es normal que queramos más de él igual que de mucha gente pero es un jugador que nos da mucho y es importante y fundamental. Estoy convencido de que este chico va a jugar muchos años en Primera y que nos va a ayudar. Todo el mundo pasa mejores momentos o peores. Lo que hay que hacer es animarle los que estamos fuera para que dé una mejor versión de lo que ya está dando. Desde la tranquilidad yo creo que lo va a conseguir. Él y todo el mundo", agregó.