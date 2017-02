Garitano "Nuestro futuro va a pasar por lo que hagamos en Riazor"

A Coruña, 17 feb (EFE).- El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, ha asegurado este viernes que el "futuro" del equipo coruñés, que ha visto reducida a tres puntos su ventaja sobre las posiciones de descenso, "va a pasar" por lo que haga en el estadio de Riazor, donde recibe este sábado al Alavés.

"Hemos jugado poco en casa últimamente y normalmente todos los equipos, no solo nosotros, suman más en casa. De los 17 partidos que quedan 10 los vamos a tener en casa y nuestro futuro va a pasar al final por lo que hagamos en Riazor. Este es un partido muy importante", comentó en rueda de prensa.

El técnico vasco explicó que su equipo está encontrando "poco premio" a lo que propone y admitió que eso les "va minando" porque "moralmente es algo negativo".

No obstante, matizó que "los jugadores ven que hacen cosas bien y eso les tiene que animar", más allá de que también deban "pulir cosas".

"El equipo está responsabilizado", añadió Garitano, quien ha pedido a sus jugadores "manejar" mejor el "otro fútbol" en los "últimos minutos de partido" para que no se les escapen puntos como los de Bilbao, donde ganaba al descanso y encajó el 2-1 en los instantes finales.

"Somos un equipo que hace pocas faltas, pocas tarjetas. No hay jugadores para eso pero he hablado con ellos porque tienen que poner de su parte. No es solo jugar bien, hay esas otras cosas claves que hacen falta para manejar el partido", sostuvo.

En este sentido, reconoció que el equipo necesita "algo más" que proponer fútbol y puso como ejemplo el segundo gol del Athletic el sábado de la semana pasada.

"En el segundo gol, un jugador de ellos sale entre cuatro nuestros. Son detalles. Es verdad que no tenemos especialistas en eso, pero que lo tienes que hacer, que para ganar partidos no es solo jugar bien", comentó.

Con todo, aseguró que no vio un "desastre" en San Mamés como para "cambiar" al equipo de "arriba a abajo".

Garitano admitió que al llevar "tiempo sin ganar, la responsabilidad se hace más grande", si bien abogó por "estar tranquilos".

En las últimas horas, el técnico fue ratificado por el presidente, Tino Fernández, quien dijo que "no hay ultimátum, ni dudas, ni nada de eso" sobre la continuidad de Garitano.

"La confianza que han depositado en mí es de agradecer. Yo soy el máximo responsable y el primer interesado en que los resultados vayan bien. A ver si ganamos mañana porque el equipo y la gente necesita una alegría. Cuando no tienes recompensa es jodido, pero el equipo está capacitado para ganar y estoy seguro de que van a llegar los resultados", dijo.

El técnico afirmó que "hay que hablar en el campo", que es donde debe "verse todo lo bueno" que está haciendo el equipo en los entrenamientos.

En su comparecencia, Garitano felicitó al Alavés, del que dijo que está "haciendo una gran temporada" tras el ascenso de hace unos meses.

"Han llegado a la final de Copa, algo histórico", indicó el técnico, quien recordó el partido de Liga (0-0) y los dos de Copa (2-2 y 1-1) que han jugado esta temporada coruñeses y vitorianos.

"Han sido muy igualados, ellos encajan poco y siempre son competitivos. Les conocemos bien, sabemos los problemas que nos han generado y los que les hemos generado nosotros", apuntó.

Del Alavés destacó a Llorente, "un jugador muy completo, que está haciendo una temporada magnífica" y advirtió de que "hay que tenerle vigilado".

Por último, habló de los arbitrajes, reconoció que el Deportivo no está "teniendo suerte en eso" y afirmó que tratarán de "ayudar al árbitro" para que ni le "dé" ni le "quite".