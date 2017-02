Pol Espargaró: "Estoy molido después de tanto trabajo"

Redacción deportes, 17 feb (EFE).- El español Pol Espargaró (Red Bull KTM), decimosexto mejor tiempo en los test de MotoGP que este viernes concluyeron en Phillip Island (Australia), declaró que estaba "molido después de tanto trabajo".

Espargaró superó hoy las marcas obtenidas durante los dos primeros días de entrenamientos y se mostró satisfecho en un comunicado de la escudería Red Bull KTM. "Hoy hemos terminado a 1.3 del primero (Viñales), si me lo dicen hace dos días, no me lo creo", afirmó.

El piloto español señaló que su equipo había hecho "muchísimas pruebas" y recopilado "información muy importante", por lo que habían "mejorado mucho la moto en estos tres días".

"Es una pasada, estoy sorprendido, somos bastante competitivos tras solo dos test", dijo antes de confirmar que probaría cosas nuevas "en el motor" en los siguientes entrenamientos en Catar el próximo marzo.