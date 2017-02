Bordalás: "El Oviedo va muy en serio y quiere estar entre los mejores"

Getafe , 17 feb .- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró que su próximo rival, el Real Oviedo, es un equipo con "muy buena estrategia", que "va muy en serio" y que quiere "estar entre los mejores" esta temporada.

El Real Oviedo, sexto clasificado con 38 puntos, tiene dos menos que el Getafe, que está en zona de promoción de ascenso.

"El Oviedo es un equipo con muy buena estrategia y se ha reforzado con Saúl Berjón, que tiene muy buen uno contra uno. Además, Toché y Linares siempre han hecho goles. Es un equipo histórico y un gran equipo. Van muy en serio y quieren estar entre los mejores", declaró Bordalás, que reconoció que será difícil puntuar en el Carlos Tartiere.

"Ellos han conseguido mejores resultados como locales y siempre sacan buenos números allí. Es un campo difícil con quince mil personas arropando y una magnífica afición", apuntó.

Para el Getafe, que la pasada jornada se reencontró con la victoria al ganar al Cádiz, este partido es "muy importante".

"Estamos en un momento de la competición en que todos lo son, pero cuando te enfrentas a equipos que están igualados es aún mayor. Todos los equipos se juegan mucho y no somos unos pocos los que luchamos por estar arriba. En Segunda casi todos quieren estar arriba", dijo el técnico alicantino, que estos últimos partidos está teniendo que dirigir a su equipo desde la grada por una lesión.

"Donde mejor se ve el fútbol es desde arriba, pero los entrenadores queremos estar en el banquillo. Es extraño, pero viene así y hay que manejarlo. En Oviedo me han habilitado en una zona tranquila, ya me lo ha comunicado el club. Se pasa muy mal, peor que en el banquillo por no poder trasladar en tiempo real cualquier corrección", concluyó.