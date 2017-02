Anquela: "Tenemos que ser más sólidos y mejorar la consistencia"

Huesca, 17 feb (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Antonio Albacete "Anquela", ha declarado hoy que su equipo tiene ser "más sólido" y mejorar "la consistencia" para el partido que el próximo domingo le enfrentará al Sevilla Atlético en el estadio de El Alcoraz.

"Tenemos que mejorar la consistencia. Nos cuesta a veces ser sólidos y hay que saber jugar siempre en cada momento y en cualquier campo porque en un partido hay muchos micropartidos", ha analizado el técnico del conjunto oscense.

Para el entrenador del Huesca la clave está en "tener paciencia y saber lo que se quiere" y, a este respecto, ha añadido que para el conjunto altoaragonés la Segunda División es "un lujo" y que no se pueden permitir regalar "nada".

"Cada partido es una historia diferente y ahora queremos ganar en casa y necesitamos a todos, desde el portero hasta el que no juega, porque queremos vencer y sumar puntos ante nuestros aficionados que son, al fin y al cabo, por quienes jugamos", ha resaltado Anquela.

El técnico jienense del conjunto aragonés no sólo quiere que el Huesca gane sino que el equipo crezca en otros aspectos. "Podemos mejorar muchas cosas y en ello estamos porque la Segunda División no te permite muchas concesiones".

Igualmente opina que el fútbol da "muchas vueltas" y que cada semana es "una historia diferente".

"El equipo no ha perdido su forma nunca y sí que hemos tenido dudas porque cuando no se gana se crean dudas. A veces se cogen rachas con buenos o no tan buenos resultados, pero espero que el equipo sea competitivo y que contra el Sevilla Atlético juegue al fútbol como lo venimos haciendo", ha apuntado.