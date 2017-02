Xavi: "El PSG fue superior al Barça en todo"

París, 16 feb (EFE).- "En términos de intensidad, de ritmo de juego, de nivel técnico, táctico, físico y psicológico" el París Saint-Germain "estuvo por encima" del Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del pasado martes (4-0), según el excapitán de los blaugrana Xavi Hernández.

En una entrevista que hoy publica el diario "L'Équipe", Xavi aseguró que "el mérito de la victoria recae en los parisienses" que hicieron "uno de los mejores partidos de su historia".

"El Barcelona casi no tuvo ninguna ocasión (...) A Trapp casi ni le molestaron", dijo el actual jugador del Al-Sadd catarí, que agregó que "el PSG fue más agresivo que el Barcelona, su ritmo de juego fue mejor".

"Eso marcó la diferencia, porque en términos de calidad de sus jugadores están más o menos al mismo nivel", señaló.

Xavi aseguró que el PSG logró "bloquear a Messi y a Suárez" y "solo sufrieron algo cuando Neymar tuvo algún uno contra uno", al tiempo que reconoció que "Iniesta y Busquets, que volvían tras una lesión, no estaban a su mejor nivel".

"El Barça no estaba a su nivel habitual", dijo el excapitán, que aseguró que, pese a todo, la remontada en el Camp Nou es posible.

"Creo que el Barcelona puede inquietar al PSG y, por qué no, remontar en casa, aunque será difícil", dijo.

El futbolista aseguró que, si hubiera estado en el vestuario del Parque de los Príncipes al final del encuentro, les habría dicho a los futbolistas que "no hay que abandonar, que esto no ha terminado, que no están eliminados", aunque, "siendo realista será muy difícil".