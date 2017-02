Víctor espera un Granada "muy activado" y aparca el derbi contra el Sevilla

Sevilla, 16 feb (EFE).- El técnico del Betis, Víctor Sánchez, advirtió de que en el partido de este viernes espera a "un Granada muy activado" por el "el golpe" del 4-0 que encajó en Eibar y porque está "muy necesitado de victorias", y dejó claro que su equipo está centrado en ese choque y no en el próximo derbi contra el Sevilla.

El entrenador verdiblanco dijo este jueves en rueda de prensa que afrontan la visita al Nuevo Los Cármenes preparados para enfrentarse a "una versión agresiva" del Granada, más parecido al que ganó a la UD Las Palmas y que "vaya a por el partido" en un encuentro "seguramente muy físico, con muchos duelos, muchas disputas".

Sobre la necesidad de que su equipo incremente su eficacia ante el gol, reiteró que "para hacer goles hay que generar ocasiones", aunque "son rachas que se dan" y "es cuestión de tiempo aumentar la efectividad".

"Tenemos nivel para hacer gol y con este índice de ocasiones los goles llegarán. Todos queremos dos victorias seguidas, pero primero hay que lograr la primera y luego la segunda, la tercera", afirmó.

Víctor restó importancia a la falta de acierto en las últimas jornadas de Rubén Castro, al indicar que "a todos los delanteros les sucede, no es ansiedad", y destacó que el canario "está apareciendo" en los últimos partidos a pesar de que no haya marcado, además de que en esta faceta no quieren depender de un solo jugador.

Cuestionado por el derbi sevillano de la siguiente jornada, el sábado día 25, el preparador madrileño recalcó que ahora no piensan en él porque "la cabeza está en el Granada".

"Para estar arriba hay que sumar de tres en tres y estar centrado en el siguiente partido. El derbi es muy importante, pero ahora toca el partido ante el Granada", aseveró Víctor.

Añadió que el duelo de máxima rivalidad sevillana "es un partido señalado desde que sale el calendario", pero que "una vez que acabe el partido en Granada", tendrán "tiempo" de centrarse en un derbi que quieren "preparar con 27 puntos", es decir, tras vencer en el Nuevo Los Cármenes.

Respecto a la baja por sanción del centrocampista Dani Ceballos, apuntó que es un jugador que "ha crecido" y ha "asumido un liderazgo", aunque su ausencia "no es una excusa" porque confían en los futbolistas convocados "para tratar de ganar el partido".

El técnico del Betis también señaló sobre la fecha ya fijada para el partido aplazado contra el Deportivo, el 8 de marzo en Riazor, que "es lo que hay", ya que "el calendario está confeccionado con unas necesidades, unos contratos, donde los operadores de televisión nacionales e internacionales son los que eligen los horarios y las fechas".

"Al final, lo que prima son esos contratos y se elige el día 8. Vamos a preparar el partido para competir lo mejor posible. Es más incómodo jugar viernes-martes-viernes, pero como somos un equipo que da mucha audiencia los viernes, nos pasa esto y no hay tiempo para preparar los partidos de esa manera", lamentó.