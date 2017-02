Washington, 16 feb (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó hoy no tener "nada" en Rusia, ni "acuerdos" ni "préstamos", al calificar de "noticias falsas" las informaciones de supuestos contactos de miembros de su equipo con agentes de la inteligencia de ese país.

"No tengo préstamos en Rusia, no poseo nada en Rusia, no tengo acuerdos en Rusia", declaró tajante Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.