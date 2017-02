Washington, 16 feb (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró hoy que no está al tanto de que nadie en su campaña presidencial hiciera llamadas telefónicas a funcionarios del Gobierno ruso antes de las elecciones presidenciales.

"No que yo sepa", respondió Trump cuando una periodista le preguntó sobre esos contactos de su campaña con los rusos, que según una información del diario The New York Times fueron frecuentes durante el año anterior a los comicios del pasado noviembre.