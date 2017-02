Tino Fernández: "No hay nada de ultimátums ni de cuestionar a Garitano"

A Coruña, 16 feb (EFE).- El presidente del Deportivo, Tino Fernández, ha asegurado este jueves que "no hay ultimátums" para el entrenador del equipo, Gaizka Garitano, que en lo que va de 2017 (cinco partidos de Liga y dos de Copa) no ha conseguido ganar, una serie que intentará cambiar el sábado ante el Alavés en Riazor.

"No hay nada de ultimátums ni de cuestionar a Garitano ni nada. A Garitano hay que animarle y exigirle, que le exigimos, y decir, venga señores, no se nos pueden escapar estos puntos que se nos escapan al final. Vamos a apretar los dientes, los partidos duran los noventa minutos", comentó.

Fernández atendió a los periodistas tras acudir a la presentación de Castañam, una tienda de productos gallegos que impulsa el actor Rubén Riós.

El mandatario deportivista afirmó que en lo que "hay que pensar es en ganar al Alavés el sábado y punto" porque "ahora vienen partidos en los que hay que intentar sumar en todos ellos".

"De los próximos nueve partidos tenemos seis en casa y tres fuera y nos vamos a jugar gran parte del objetivo de la temporada", señaló el presidente del Deportivo, que espera tener "más suerte" con los arbitrajes.

En este sentido, recordó que en Eibar con 2-1 en el marcador a favor del equipo local al Deportivo no le pitaron un penalti a favor, aunque en ese encuentro el árbitro estuvo "bien", y ante el Athletic el pasado fin de semana el trío arbitral dio validez a un tanto en fuera de juego del conjunto vasco que supuso el 2-1 final.

"No puedes hablar de arbitrajes escandalosos, pero esos pequeñitos detalles en los que al final todo el mundo está de acuerdo que no son aciertos, nos caen todos a nosotros. Espero que no haya errores, pero si los hay, que sean a favor, que nos toca", dijo.

Respecto a las obras del estadio de Riazor previstas para 2018, Fernández afirmó que la reunión que mantuvieron consejeros del Deportivo y representantes del Gobierno local esta semana dejó "buenas sensaciones" que ahora deben convertirse en "hechos".