Un senador acusa a Duterte de poseer 45 millones de dólares sin declarar

Manila, 16 feb (EFE).- El senador filipino Antonio Trillanes acusó hoy al presidente del país, Rodrigo Duterte, de tener 2.400 millones de pesos (unos 45 millones de euros o 48 millones de dólares) en cuentas no declaradas y reclamó que hiciese público su historial bancario.

"Demuestre lo valiente que es y pruebe que estoy equivocado", dijo el legislador, uno de los políticos más críticos con la administración Duterte, durante una rueda de prensa en Manila en la que presentó documentos para sustentar su acusación.

Los documentos sobre los fondos bancarios, que la oficina del senador facilitó a Efe, contienen los registros de supuestas cuentas bancarias propiedad del presidente de 2006 a 2015, periodo en el que fue alcalde de Davao, y en las que también participan sus 3 hijos adultos y su actual esposa, Honeylet Avanceña.

En su campaña como candidato a la vicepresidencia en las elecciones del pasado mayo, Trillanes denunció que Duterte había acumulado sin declarar grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia.

El entonces alcalde de Davao rechazó las acusaciones en su día y defendió su inocencia.

Duterte "dijo que me iba a demostrar que estoy equivocado, pero de esto hace nueve meses y no ha pasado nada, así que, señor presidente, ya es hora. No voy a dejar pasar el asunto", manifestó Trillanes.

El presidente de Filipinas de momento no se ha pronunciado pero sí lo ha hecho su portavoz, Ernesto Abella, que en declaraciones a los medios en Manila trató de restar trascendencia a la acusación al afirmar que busca "desenterrar asuntos que ya se han zanjado".

"Si (Trillanes) realmente piensa eso, quizá debería acudir a las autoridades apropiadas para demostrar algo así. Lo mejor es hacerlo de acuerdo según el debido proceso", añadió Abella.