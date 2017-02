Rubi:Equipo estuvo bastante bien en defensa, pero hay que hacer más en ataque

Gijón, 16 feb (EFE).- El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha considerado que su equipo estuvo "bastante bien" defensivamente en tres de los últimos cuatro partidos, pero "hay que hacer mucho más en ataque", y ha expresado su deseo de que la plantilla crea que puede ganar, el sábado, al Atlético de Madrid.

Rubi ha adelantado a hoy su comparecencia semanal ante la prensa, ya que quiere hacerla 48 horas antes de cada partido y el próximo será el sábado ante un Atlético de Madrid que según el técnico sportinguista "da igual qué futbolistas presente, porque todos tienen un sistema de juego interiorizado".

El entrenador del Sporting tampoco ha dado importancia a las bajas en defensa con las que llegará el conjunto de Diego Simeone.

"Más influencia podrían tener si fuesen de jugadores de ataque o creativos", ha señalado Rubi, que ha agregado que ojalá se pudiera repetir el resultado de la pasada temporada en la que el equipo gijonés acabó remontando un resultado adverso.

Desde la llegada de Rubi al banquillo rojiblanco el Sporting sumó 4 de los 9 puntos en juego, lo que ha llevado a decir a Rubi que "si se mantiene ese porcentaje la salvación es segura".

El Sporting afronta ahora tres partidos consecutivos frente rivales muy fuertes como son Atlético de Madrid, Celta y Barcelona, y ante los que Rubi declinó hacer una estimación de puntos indicando que su máximo interés es "seguir recortando diferencias con la salvación", motivo por el cual los puntos que sirvan para ese cometido serán buenos sean los que sean.

Para Rubi será imprescindible a la hora de tratar de sacar un resultado positivo ante el Atlético de Madrid "no darle espacios", y ha declinado adelantar quien será el sustituto del sancionado Carmona, puesto para el que Víctor Rodríguez y Douglas son los hombres que parecen partir con cierta ventaja.

Douglas estuvo a punto de entrar en la convocatoria la pasada jornada tras recuperarse de una lesión de rodilla, pero finalmente Rubi decidió darle una semana más y todo hace indicar que esta vez sí podría entrar en la citación e incluso salir desde el inicio.

"A Douglas le veis como defensa o en el centro del campo por delante del lateral, pero es un jugador con mucha calidad que incluso podría jugar de interior", ha afirmado Rubi, por lo que no es descartable que a lo largo de la temporada el brasileño pueda jugar en diferentes posiciones.

El entrenador sportinguista ha admitido que está trabajando con varios jugadores -Canella, Xavi Torres, Mikel Vesga o Lillo- en la posición de central para el caso de que alguno de los únicos dos de que dispone ahora -Amorebieta y Jorge Meré- sufran algún contratiempo en un partido.

En la victoria del Sporting en Leganés fue clave la actuación de Burgui, un jugador que no estaba contando mucho y que no había tenido buenas actuaciones hasta el momento, aunque Rubi no quiso confirmar si saldría de inicio o no.

A su juicio, los jugadores que hacen méritos tienen "más opciones, pero hay más jugadores que lo están haciendo bien".