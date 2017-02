Podemos saluda la comisión para investigar las "malas prácticas" de Interior

Madrid, 16 feb (EFE).- El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha expresado hoy su satisfacción por el acuerdo para crear una comisión de investigación sobre las "malas prácticas" en el Ministerio del Interior y ha destacado el consenso alcanzado para que la presida el PNV, porque tendrá un "presidente independiente".

Errejón ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso, después de que todos los grupos se hayan puesto de acuerdo para constituir una comisión de investigación sobre la supuesta utilización de medios del Ministerio del Interior por el exministro Jorge Fernández Díaz para perseguir a políticos independentistas.

"Es un gran paso por el que hemos peleado mucho", ha destacado el dirigente de Podemos, que ha insistido en la necesidad de esclarecer si hay "malas prácticas" en el Ministerio.

Y, frente a quienes decían que no se podía constituir mientras Fernández Díaz no estuviera recuperado de su enfermedad, ha recalcado que el problema no era el ministro, sino el Ministerio.

"La prueba es que se ha ido y parece ser que se siguen las mismas prácticas de espionaje, de filtraciones o de escuchas en el Ministerio del Interior, entre ellos y hacia las formaciones que no le son simpáticas al Gobierno", ha incidido.

Ha considerado así "fundamental" la puesta en marcha de la comisión para poder esclarecer si hay en el Ministerio "cuerpos actuando para investigar, escuchar o filtrar a los oponentes del Gobierno".

El portavoz parlamentario de Podemos ha destacado, por otra parte, el hecho de que la Presidencia de la Comisión la vaya a ocupar el PNV.

"Es una propuesta que hemos impulsado porque ayuda a que no sean ni el PSOE ni el PP quienes puedan controlar esta comisión y evitar así que se pueda cerrar en falso", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, se ha congratulado también porque finalmente se haya desbloqueado esta comisión, ha confiado que pueda empezar sus trabajos en quince días, y ha anunciado que solicitarán la comparecencia al menos de Fernández Díaz y de mandos policiales de Interior.