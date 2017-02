Pedro Antonio Sánchez afirma que cumplirá su palabra si es imputado

(Actualiza y precisa la MU4089)

Cartagena, 16 feb (EFE).- El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha afirmado hoy en el parlamento murciano que cumplirá su palabra y, "sobre todo, la ley", al ser preguntado por C's si dimitirá en caso de que sea imputado en el caso Auditorio o en la rama murciana de la operación Púnica.

Yo siempre cumplo mi palabra y, sobre todo, la ley", ha contestado Sánchez, en la sesión de control al Gobierno autonómico en la Asamblea Regional, al portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, con quien está vigente un acuerdo de Investidura en el que se contempla que dimitirá si es imputado por un caso de corrupción.

Respecto a la operación "Púnica", Sánchez ha incidido en que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y seis fiscales reconocen que no se firmó ningún contrato, ni se pagó una factura o se dio instrucción para cerrar un acuerdo. "No hubo nada", ha sentenciado.

Sánchez ha respondido al portavoz socialista, Rafael González Tovar, que ninguno de esos supuestos delitos de los que se le acusa "se podrán demostrar por que no se puede demostrar lo que no existe".

"No es no, ¿Qué parte no entiende?", ha ironizado, en alusión al lema del exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre su negativa a apoyar un Gobierno del PP.

En la respuesta al portavoz de Ciudadanos, Sánchez ha negado que hubiera participado en una trama, y ha comparado su situación con la vivida en el año 2016 por parte del partido naranja cuando el grupo parlamentario en la Asamblea Regional cargó gastos electorales a su presupuesto.

El presidente murciano ha recordado a Miguel Sánchez que en el PP fueron "justos y prudentes" con Ciudadanos y esperaron a que el Tribunal de Cuentas dictaminara que no se le puede imputar delito contable porque devolvieron el dinero.

Pedro Antonio Sánchez, que gobierna en la Región gracias al acuerdo de Investidura con Ciudadanos, cree que "no es el momento del linchamiento político", y ha advertido al portavoz de la formación naranja, parafraseando a José Ortega y Gasset, que "cuando la realidad no se interpreta bien, ésta empieza a pensar su venganza".

Sánchez ha acusado al portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, de "señalar, calumniar y dividir", y ha dicho que "tampoco va a ganar" en el caso "Auditorio", en el que está personado Podemos como acusación particular.

El presidente autonómico reprochó a Urralburo que había perdido "todo últimamente", en referencia a su apoyo a Iñigo Errejón en la Asamblea de Vistalegre II.

Finalmente, ha descalificado la que ha calificado como "estrategia ruin" del PSRM-PSOE al presentar denuncias y demandas contra su persona para alcanzar el poder.

"Se coge a mi cuello como una tabla de salvación porque lo ve como su última oportunidad política", ha declarado.

Desde la oposición, el portavoz socialista González Tovar ha criticado que Sánchez utilice a la Fiscalía y a ministros del Gobierno central para "lavar su imagen", y le ha reclamado que dimita porque "no tiene calidad democrática" y para "no dañar más a los murcianos".

Por su parte, el portavoz de Podemos ha exigido al presidente murciano que abandone su cargo porque, a pesar de contar con el "respaldo del partido de la corrupción", no puede continuar exponiendo a la Región a esta "humillación permanente".

Finalmente, el portavoz de Ciudadanos ha calificado como "desliz" que el presidente afirmara que conocía el posicionamiento de los fiscales en el caso "Púnica", y le ha recordado que las expectativas sobre su situación judicial "no son nada halagüeñas".