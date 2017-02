Muñiz: "No puedo celebrar una cosa que no sé si va a llegar o no"

Valencia, 16 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró hoy que no puede pensar en celebrar el ascenso a Primera división porque no sabe si lo conseguirá y repitió que el mensaje que asume el vestuario del equipo valenciano es mantener la humildad y evitar cualquier "tipo de relajación".

"No puedo celebrar una cosa que no sé si me va a llegar o no. Quedan cuatro meses de competición y, sobre todo, viendo la igualdad que hay yo voy a pensar solo en el partido siguiente, que será muy duro. Cuando hablas de junio yo pienso en vacaciones, solo en eso", dijo el entrenador asturiano en rueda de prensa.

El técnico del Levante fue preguntado por la felicitación que recibió personalmente la pasada jornada por el entrenador del Real Zaragoza, Raül Agné, tras ganar por 1-0 en La Romareda, y rechazó cualquier celebración hasta haber acabado la temporada.

"Se habrá equivocado porque quedan muchos partidos. Las felicitaciones son en junio, quedan muchos partidos y queda mucho que disputar. Como repito desde el principio bebemos tener humildad", zanjó.

Muñiz subrayó la dificultad del partido del próximo sábado ante el Córdoba, un equipo que en su opinión es más complicado de lo que indica su puesto en la tabla, ya que ocupa la decimonovena posición con 27 puntos.

"El Córdoba es un buen equipo. Yo vi el partido de la semana anterior y viendo el partido si no te enseñan los goles, no hubieras dicho ese resultado. Tiene jugadores importantes y su situación te pone en alerta de lo que puede pasar. No podemos tener ningún tipo de relajación, hay que estar especialmente precavidos", explicó.

"El Córdoba tiene buenos jugadores y salió al principio de temporada con el objetivo de subir a Primera. Está en una situación complicada pero intentará revertir esa situación y debemos intentar que no ocurra. Debemos saber que cada día nos van a exigir porque cada vez serán más difíciles los partidos", agregó.

El entrenador no quiso dar pistas sobre cómo va suplir las bajas de Toño García, por sanción, y de Abraham Minero, por lesión, en el lateral izquierdo y aseguró que tomará la decisión el mismo sábado antes del inicio del encuentro.

"Se trabajó todo lo que se podía trabajar y el sábado valoraremos qué jugador utilizaremos. Haremos lo que mejor se adapta a la situación del rival y no tengo problema en cambiar de sistema o traer a uno del filial. Quien lo haga que esté preparado para competir", finalizó.