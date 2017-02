La Monstra de Lisboa homenajeará este año a la animación italiana

Lisboa, 16 feb (EFE).- El Festival de Cine de Animación de Lisboa, conocido como "Monstra", prepara para la edición de este año, que se celebrará del 16 al 26 de marzo, un homenaje a la producción italiana que incluye sesiones de cortos y retrospectivas de "grandes maestros" de ese país.

Monstra, que se encamina a su decimosexta edición, proyectará alrededor de 500 cintas de animación entre competiciones, retrospectivas y pre-estrenos portugueses en un surtido programa que fue presentado hoy en Lisboa.

Italia es el país invitado en 2017, y el festival le agasajará con sesiones de cortometrajes contemporáneos y proyectando, además, algunos trabajos que "marcaron la historia del cine de animación" de ese país.

También se preparan retrospectivas de maestros como Bruno Bozzetto ("Allegro non Troppo", "Los sueños del señor Rossi"), Enzo D'Aló ("Pinocchio), Julia Gromskaya y Simone Massi.

Al margen del homenajeado, el festival anunció hoy que competirán en la categoría de largometrajes internacionales la francesa "Ma vie de Courgette", nominada en los Óscar de este año y la noruega "Solan&Ludvig - La gran carrera del queso".

Aspiran también en esta categoría la francesa "Louise en hiver", la suiza "El regalo de Molly Monster", la japonesa "The Anthem of the Heart" y la canadiense "Window Horses".

Dentro de la sección "Históricos" se proyectará "Persépolis", que este año cumple una década, y "Chronopolis".

Ya en sesión especial podrá verse la coproducción de Francia, Bélgica y Japón "La tortuga roja", que está nominada en los Óscar en la categoría de mejor película de animación,

La novedad este año es la sesión para mayores de 18 años "Triple X", que incluye una selección de películas para adultos que se verán en el Cinema Ideal.

Además, se estrena el panel Animación y Realidad Virtual, que se realizará en el cine São Jorge el 18 de marzo.

Junto al Cinema São Jorge, el Cinema Ideal, el Cinema City Alvalade y la Cinemateca Portuguesa acogerán las proyecciones del festival.