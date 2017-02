Los Ángeles , 16 feb .- La intérprete latina Michelle Rodríguez actuará junto a Viola Davis en el thriller "Widows" del realizador británico Steve McQueen ("Doce años de esclavitud", 2013), informó hoy el medio especializado Deadline.

"Widows" se basará en una miniserie inglesa del mismo nombre que se emitió en los años ochenta.

El argumento de la película comienza con la muerte de cuatro ladrones durante un atraco fallido.

A partir de ese momento, sus viudas se unirán para dar el siguiente golpe por su cuenta.

El guion de "Widows" llevará las firmas de McQueen y de Gillian Flynn, que escribió la novela "Gone Girl" así como la adaptación de este libro a la gran pantalla que dirigió en 2014 el realizador David Fincher.

McQueen ganó el Óscar a la mejor película por "Doce años de eslcavitud" y su filmografía incluye también los largometrajes "Hunger" (2008) y "Shame" (2011).

La intérprete latina Michelle Rodríguez se ha destapado como una especialista del cine de acción y es conocida popularmente por su participación en la exitosa saga "The Fast and the Furious".

La octava entrega de esta serie de filmes, "The Fate of the Furious", llegará a los cines el próximo 14 de abril.

El nombre de Rodríguez también figuró en los créditos de las cintas "Resident Evil" (2002), "S.W.A.T." (2003), "Avatar" (2009), "Machete" (2010) y "The Assignment" (2016).