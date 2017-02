Mascherano no ve razones para un divorcio entre Messi y el Barcelona

Barcelona, 16 feb (EFE).- El defensa Javier Mascherano no se imagina a su compañero y compatriota Leo Messi en un equipo que no sea el Barcelona y ha dicho que la relación entre el delantero y el club es "como un matrimonio que ha tenido muchas alegrías durante mucho tiempo", por lo que no ve razones para un divorcio.

Así lo ha asegurado Mascherano en unas declaraciones a la 'Revista Barça' en las que ha asegurado: "Leo es un jugador único, estamos hablando del mejor jugador de la historia de este deporte y de este club".

"Ambas partes se han beneficiado totalmente y creo que se pueden seguir beneficiando. Yo no me imagino a Leo jugando en otro equipo a este nivel, tal vez el día de mañana diga: me voy a Argentina y me retiro en Argentina, no lo sé, pero a este nivel no lo veo en otro lado", ha insistido.

Mascherano ha reconocido que estuvo a punto de abandonar el club azulgrana al término de la pasada temporada, pero que en una reunión con el director técnico, Robert Fernández, y con el entrenador, Luis Enrique Martínez, le transmitieron que podía "seguir aportando cosas".

Mascherano ha comentado que un club con el Barça "con la presión externa que tiene" y que siempre opta a todo, al final te lleva al límite. "Hay que pensarlo de forma acumulativa y cuando llevas mucho tiempo, entonces se empieza a complicar", se ha sincerado.

En cuanto a su futuro, el defensa aseguró que no piensa en el siguiente paso que tiene que dar en su carrera. "Podría decir que me gustaría ser entrenador y seguramente lo intentaré, pero si veo que no sirvo a los dos días me voy para mi casa. Todo depende de lo que pueda transmitir", ha insistido.