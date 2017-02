Marc Márquez: "No estoy cómodo al cien por cien"

Redacción deportes, 16 feb (EFE).- El español Marc Márquez, piloto del equipo Repsol Honda de MotoGP, aprovechó los entrenamientos en Phillip Island para seguir ajustando su moto con la que, según reconoció, no se encuentra "cómodo al cien por cien".

"Ayer ya dije que todavía nos falta un poco porque no estoy cómodo al cien por cien, pero estamos trabajando bien", confesó el actual campeón del mundo.

El español realizó 107 vueltas trabajando en la puesta a punto de su Honda RC213V. "Ha sido un día de mucho trabajo y estoy un poco cansado, pero es lo que teníamos previsto para hoy y lo hemos completado", explicó Márquez tras finalizar la sesión de este jueves, en la que obtuvo el segundo mejor tiempo con un registro de 1 minuto, 29 segundos y 309 milésimas.

Su compañero de equipo, Dani Pedrosa, solo ha completado 40 vueltas con un mejor tiempo de 1 minuto, 30 segundos y 245 milésimas, después de atravesar un proceso febril.

"Esta mañana no he podido ni desayunar, tenía dolor de estómago, un poco de fiebre y no tenía fuerza. Ahora me encuentro mejor y mañana espero estar en buena forma", declaró el piloto tras haber entrenado "sin forzar".