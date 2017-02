Madina culpa a López y Sánchez de que la campaña de primarias sea de 5 meses

Madrid, 16 feb (EFE).- El diputado y coordinador de la ponencia política del congreso del PSOE, Eduardo Madina, ha acusado hoy a los aspirantes a la Secretaría General, Patxi López y Pedro Sánchez, de haber "decidido una campaña de primarias de cinco meses", lo que le parece una campaña "muy larga".

Madina les ha responsabilizado así, en una entrevista en Antena 3, de las consecuencias de haber abierto la carrera de las primarias sin que se hayan convocado formalmente y cinco meses antes del 39 Congreso Federal que se celebrará el 16, 17 y 18 de junio.

A este respecto ha recordado que en las de 2014, en las que perdió frente a Pedro Sánchez, la campaña fue solo de un mes y a él ya le apreció "eterna".

Tras asegurar que no sabe si se va a presentar la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, Madina ha recalcado que gane quien gane las primarias tendrá que asumir el proyecto colectivo que conforman las ponencias que salgan del congreso y que será el "proyecto del PSOE, no de nadie en particular".

"El proyecto del partido es del partido y el líder pone cara y voz a ese proyecto colectivo que es el PSOE. Y eso tiene 137 años", ha recalcado.

Madina, además, se ha congratulado de que las encuestas reflejen que el PSOE está siguiendo una "buena pauta" y ha subrayado que el grupo socialista va a continuar en la línea que ha iniciado de "trabajo intenso en el parlamento, le guste a quien le guste".

También ha defendido que el PSOE "no es un partido que cree que hace historia con un resultado por encima del veinte por ciento, sino del treinta".

El diputado vasco, que ha reconocido que le sorprendió el "abultado" resultado con que Pablo Iglesias impuso su proyecto en Vistalegre II, se ha mostrado convencido de que eso no va a condicionar el futuro del PSOE y ha deseado "buena suerte" y "buena travesía" a Podemos. "Aunque lo intento, no me salen malas palabras hacia ellos", ha dicho.