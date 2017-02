Juan Carlos Fresnadillo trabajará en la serie "Salvation"

Los Ángeles , 16 feb .- El director español Juan Carlos Fresnadillo y el actor chileno Santiago Cabrera trabajarán juntos en la serie televisiva de suspense "Salvation", informó hoy la cadena estadounidense CBS en un comunicado.

Esta producción para la pequeña pantalla, que se estrenará en el verano de 2017, se centra en los intentos de un estudiante brillante y un magnate apasionado por la tecnología para evitar que un asteroide colisione con la Tierra.

Cabrera dará vida a Darius, un millonario y visionario que tiene un plan para salvar al planeta de la inminente destrucción.

En el elenco de "Salvation" también figuran los actores Jennifer Finnigan, Charlie Rowe, Jacqueline Byers e Ian Anthony Dale.

Por su parte, Fresnadillo será el director de esta serie y también su productor ejecutivo.

Cabrera ha dejado su huella en series como "The Musketeers" y "Heroes", y en películas como "Che: Part One" (2008) de Steven Soderbergh.

El intérprete aparecerá en la serie "Big Little Lies", que protagonizan Nicole Kidman y Reese Witherspoon, y en el filme de acción "Transformers: The Last Knight" que lidera Mark Wahlberg.

Fresnadillo debutó en 2001 con el largometraje de intriga "Intacto", aunque su gran salto a las pantallas internacionales llegó con "28 Weeks Later" (2007), una cinta sobre zombies que incluyó en su reparto a los intérpretes Robert Carlyle, Rose Byrne y Jeremy Renner y que suponía la continuación de "28 Days Later" (2002), el largometraje dirigido por Danny Boyle.

La última película hasta la fecha dirigida por Fresnadillo es "Intruders" (2011), un filme de terror protagonizado por Clive Owen.

Próximamente, el cineasta español dirigirá la cinta de terror "Haunted", inspirada en el relato gótico de Henry James "Otra vuelta de tuerca".