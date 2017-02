El expresidente luso Cavaco Silva cuenta en un libro sus roces con Sócrates

Lisboa, 16 feb (EFE).- El expresidente portugués Aníbal Cavaco Silva presentó hoy un libro en el que recuerda episodios tensos durante su cohabitación con el ex primer ministro José Sócrates, como los negocios con la Venezuela de Hugo Chávez o la petición del rescate financiero en 2011.

En "Jueves y otros días", día de la semana en el que el conservador Cavaco Silva se reunía con el primer ministro socialista, el antiguo jefe del Estado cuenta en primera persona los entresijos de su década como presidente de Portugal (2006-2016).

"He mantenido hasta ahora reservada parte de mi labor como presidente, convencido de que era la mejor forma de defender el interés nacional (...) pero entiendo que es el momento de acabar de rendir cuentas a los portugueses haciendo públicos componentes relevantes de mi mandato", señala en el prefacio.

Durante su década en el Palacio presidencial de Belém, Cavaco, de 77 años, coincidió con tres primeros ministros: los socialistas Sócrates (2006-2011) y António Costa (2015-2016) y el conservador Pedro Passos Coelho (2011-2015), pero es al primero al que dedica el grueso del libro.

Cavaco Silva relata las visitas de Hugo Chávez a Lisboa y los viajes de dirigentes lusos a Venezuela para firmar acuerdos económicos y reconoce que desconfiaba del entusiasmo de Sócrates respecto a los negocios con el país sudamericano, debido a la situación en la que se encontraba el país latinoamericano.

"Cuanto más veía el entusiasmo del primer ministro con los negocios de las empresas portuguesas con Venezuela, más desconfiado era yo (...) No podía dejar de concluir que los riesgos económicos y políticos eran muy elevados. No me equivoqué", afirma.

Estas declaraciones se producen en un momento en que Sócrates está siendo investigado por delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales y, aunque oficialmente no se conocen detalles, la prensa lusa apunta a que algunas de esas sospechas podrían estar relacionadas con negocios en Venezuela.

Cavaco Silva también recuerda en su libro los meses previos a la petición del rescate financiero en 2011 y la dimisión de Sócrates.

El expresidente recuerda cómo el entonces primer ministro socialista presentó ante Bruselas el cuarto Programa de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para evitar el rescate sin avisar antes al resto de partidos o al propio Cavaco y que le ocultó que había enviado cartas a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo.

Cavaco atribuyó la caída del Gobierno de Sócrates, que estaba en minoría, a su incapacidad de dialogar con otros partidos durante el "contexto dramático" que vivía el país, "fruto de los errores cometidos por el Gobierno".

La dimisión de Sócrates precipitó la petición de Portugal del rescate financiero firmado por él mismo en mayo de 2011.