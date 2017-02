Director argentino presenta en Berlinale su visión del Ejército de su país

Berlín, 16 feb (EFE).- El realizador argentino Manuel Abramovich, presenta en la Berlinale "Soldado", un filme construido sobre una base documental, pero que lejos de pretender ser "un reflejo del Ejército" argentino, es la versión del cineasta sobre una institución que, dice a Efe, "está como quedada en el tiempo".

El filme, rodado en forma documental, cuenta el día a día en el Ejército a partir de la figura de Juan, un joven muchacho que ingresa en la academia, según dice, porque siempre le gustó y por darle una alegría a su madre.

La cámara acompaña a Juan en su formación militar y en su transformación de adolescente a joven adulto, siempre a ritmo de tambor.

La idea para "Soldado", que se exhibe en la sección Generation, dedicada al cine infantil y juvenil y que está nominado al premio al mejor documental, surgió porque su director vive frente al regimiento donde se filmó la película.

Siempre había tenido la sensación de que era como "una especie de mundo paralelo, encerrado, rodeado por rejas gigantes" en el que todas las personas visten igual, "con el mismo uniforme, haciendo los mismos movimientos, los mismos rituales, tocando la misma música a la misma hora, cada día", explicó el director.

Para Abramovich, el Ejército parecía "una especie de ficción" o de "obra de teatro" donde había miles de soldados "casi como si fueran bailarines, que hace como coreografías todos los días iguales".

Después de un tiempo se animó a entrar en ese recinto, con los pertinentes permisos comenzó a entrevistas a los soldados y se dio cuenta de que "no eran todos iguales", que venían de ciudades diferentes y tenían historias familiares y motivaciones para estar allí diferentes.

A partir de esas entrevistas escribió un guion "de lo que podría ser un recorrido de un soldado cualquiera", un personaje basado en los testimonios de muchos que acabó encarnando Juan.

"Me parecía que él reflejaba algo de esas inseguridad que uno tiene cuando pasa a la edad adulta" y tiene que decidir qué va a hacer y a qué va a dedicar el resto de su vida, explicó.

Por otro lado, el Ejército argentino siempre ha estado relacionado para el realizador con la dictadura militar y encarna "la institución más sangrienta" de la historia de Argentina, señaló.

Se preguntaba, agregó, cómo es ese Ejército ahora, "el mismo que fue protagonista de la dictadura hace más de treinta años donde murieron 30.000 personas", qué hace esa misma institución hoy en día, cuando no hay guerras en Argentina.

"Me preguntaba qué pasa en un Ejercito que está inactivo", "cuál es el sentido de una institución que está como quedada en el tiempo, que no se sabe bien para qué está -no digo que no tenga que estar"-, y "me interesaba ver cómo era el transito, el día a día en el tiempo militar, de esa espera, de esa repetición, de ese aburrimiento".

En ese sentido, añadió, "ser soldado es simplemente disciplina, esperar, repetir una y otra vez la misma acción".

Para Abramovich, "el limite entre el documental, entre lo real y lo ficcional, es muy delicado", cualquier película para él "es una construcción".

En este sentido, si bien esta película tiene una base documental, si bien Juan era un soldado que realmente ingresó en el ejército, no deja de ser una construcción del realizador con un montón de elementos del cine, subraya.

Para Abramovich, la Berlinale es, "obviamente, el mejor lugar donde la película se podía estrenar"; poderla traer al festival fue una "sorpresa increíble" y un "honor", afirmó.