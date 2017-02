Carrión no firma el empate ante un Levante que "comete pocos errores"

Córdoba, 16 feb (EFE).- El entrenador del Córdoba, Luis Carrión, afirmó hoy que "nunca" firmaría un empate "antes de empezar un partido" aunque el rival sea el líder de la categoría, el Levante, del que dijo que "comete pocos errores" y "concede poco en defensa".

Carrión indicó a los periodistas que el conjunto granota "suma a través del trabajo defensivo y luego tienen calidad arriba con un Roger que es muy vertical".

Para el técnico catalán, la condición de líder de los valencianos les lleva a ser el equipo que "menos puntos débiles tiene" de LaLiga 1/2/3, pero "eso no significa que no los tenga", de manera que para hacerle frente "hay que ser alegres y ofensivos, además de controlar sus salidas".

Señaló que al Levante "le condicionarán ofensivamente" las bajas de Toño y Abraham, aunque dijo que "tiene recursos", "está seguro de sí mismo" y juega "con paciencia" porque "en cualquier momento tendrá una ocasión arriba y tiene gente determinante".

"Eso no significa que no se le pueda ganar. Nosotros iremos con a intención de sumar los tres puntos, para tratar de romper nuestra mala la racha allí, porque durante la semana estamos trabajando bien aunque no se vea en los resultados", aseguró.