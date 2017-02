Capa sólo saldrá del Eibar si el Barcelona paga la cláusula

Eibar , 15 feb .- El futbolista del Eibar Ander Capa sólo saldrá del Eibar en febrero si el Barcelona paga la cláusula de rescisión de contrato del jugador, por lo que en ningún caso se marcharía cedido ahora al Camp Nou.

Fuentes del club guipuzcoano han confirmado este jueves a EFE que no se ha negociado la cesión del defensa lateral, ya que el Eibar ha remitido al club blaugrana a abonar la totalidad de la cláusula.

No obstante, el Barcelona debería pagar menos de los 10 millones de euros que recoge, porque parte de los derechos los posee el propio futbolista de Portugalete (Vizcaya), quien acaba de cumplir 25 años.

La entidad catalana, que busca un sustituto para Aleix Vidal, un defensa lateral derecho lesionado de gravedad, está sondeando el mercado para encontrar un relevo y planteó al Eibar la opción de poder llevarse prestado hasta el 30 de junio a Capa, un jugador que inició su carrera de extremo derecho y que se ha reconvertido en lateral con José Luis Mendilibar de entrenador.

Capa no quiere forzar la situación, por lo que sólo se iría si se ponen de acuerdo los dos clubes. El portugalujo es el segundo capitán azulgrana, jugó en el filial (Eibar B) en Tercera División, y lo ha hecho en el Eibar en tres categorías (Segunda B, Segunda División y Primera).

Una vez que se cerró el mercado de fichajes de invierno el 31 de enero, un equipo de Primera sólo puede reforzarse, como en este caso de Aleix Vidal, cuando se produce una lesión de larga duración.

No obstante, la normativa sólo permite sustituir al jugador lesionado por un futbolista que actúe en Primera o Segunda División o que se encuentre en paro, lo que limita el mercado del Barcelona.

El Eibar no negociará la marcha ahora de Capa, quien tiene contrato hasta junio de 2018, porque no tiene deudas y no quiere debilitarse deportivamente en su mejor temporada en Primera, cuando es séptimo clasificado con 35 puntos, a un punto de los puestos europeos.

Tampoco negoció cuando el pasado 30 de enero el Fulham inglés quiso fichar al delantero Sergi Enrich y estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del contrato (10 millones de euros), aunque a plazos y en 4 años.

El club eibarrés exigió la totalidad del dinero por Enrich y que el futbolista abonara personalmente y al contado la cláusula, lo que elevaría el precio de la operación porque el jugador debería hacerse cargo de los impuestos. El Eibar respondió mejorando y ampliando el contrato de Enrich, máximo goleador azulgrana con 9 goles en Liga y 1 en Copa del Rey.