Cs apoyará una comisión no sólo de Bankia sino del rescate a cajas de ahorros

Madrid, 16 feb (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que apoyarán una Comisión de investigación "amplia" que incluya el rescate bancario a todas las cajas de ahorros y no sólo a Bankia, ya que "el despilfarro y saqueo ha sido amplio".

En declaraciones en el Congreso, Rivera ha recordado que el Tribunal de Cuentas habla de un rescate de 60.000 millones de euros y una pérdida de 41.000 millones de euros de dinero público, y ha señalado que "ahí no sólo está Bankia, también está Caixa Cataluña, Nova Caixa Galicia y otras entidades".

No obstante, ha recordado que Ciudadanos ha presentado dos veces la propuesta de comisión de investigación de las cajas de ahorros, aunque no ha superado el trámite reglamentario porque no cumplía los requisitos (que fuera firmada por dos grupos parlamentarios o al menos 70 diputados).

"Queremos un objeto amplio de la comisión, porque el despilfarro y el saqueo ha sido amplio y no entiende de colores ni de cajas. Las tenemos de todos los colores y de todos los partidos y con cajas de diferentes ámbitos territoriales", ha dicho.