Alcaraz: "El Betis sabe espesar los partidos"

Granada, 16 feb (EFE).- El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, afirmó que el Real Betis, rival este viernes de su equipo en el Estadio Nuevo Los Cármenes (20.45 horas), es un conjunto que "sabe espesar los partidos" y pidió a los suyos "querer ganar desde el primer momento y no venirse abajo por ninguna contrariedad".

Alcaraz reconoció en rueda de prensa que están "jodidos" tras perder por 4-0 el pasado lunes en Eibar, pero que eso no quita que se encuentren "fuertes" para afrontar el choque ante el Betis porque pueden "ganar y meter presión" al resto de equipos con los que pelean por la permanencia.

"Está todo en nuestra mano, podemos acercarnos a dos puntos de la permanencia y tenemos que ir a los estadios de los equipos con los que no la estamos jugando", añadió el preparador.

Alcaraz no aclaró si mañana va a salir su equipo con defensa de cuatro futbolistas o de cinco porque pueden "jugar con las dos" y "no es algo determinante", sino que "lo importante es el desarrollo y no el número de centrales".

"Nos tenemos que centrar en lo que tenemos que proponer nosotros, en ser un equipo lo más redondo posible los noventa minutos y en saber qué hacer en cada momento. Hay que querer ganar desde el primer momento y no venirse abajo por ninguna contrariedad", agregó.

Alcaraz señaló que cuando su equipo sale a ganar, "la gente genera en el estadio un ambiente de positividad e ilusión y no falla, como pasó en el último partido ante Las Palmas", y también se refirió se refirió a la fortaleza defensiva del Betis, que en los siete últimos partidos de Liga sólo ha recibido tres goles.

"Ese dato es una seña de identidad, indica que el Betis sabe espesar los partidos", explicó el entrenador del Granada, quien no cree que sea "determinante" ni tenga importancia el hecho de que el cuadro verdiblanco acumule cuatro encuentros sin conocer la victoria.