Valverde: "Lo que más me preocupa es que valoremos al rival"

Bilbao, 15 feb (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró este miércoles que lo que más le "preocupa" de cara al partido de mañana, jueves, ante el APOEL de Nicosia en San Mamés en la ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa, es que su equipo valore al rival.

"Lo que más preocupa es que valoremos al rival, pero todos. Que el ambiente sea de un partido en el que nos jugamos mucho porque allí se lo que nos espera. Y eso pasa por respetar al rival y que salgamos puestos al partido", dijo en la rueda de prensa previa al choque, en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés.

Valverde, de todos modos, está tranquilo en ese aspecto con sus jugadores. "Tenemos la suerte de que este equipo se mentaliza bien" en estas situaciones y, además, encara el encuentro "bien de confianza" tras haber ganado el sábado al Deportivo de La Coruña en la enésima remontada de esta temporada en La Catedral, señaló.

En ese sentido, no quiso centrarse mucho en las veces que a su equipo se le han adelantado este curso en Bilbao, un total de nueve en todas las competiciones, sino en las que ha remontado, seis para ganar y dos más para empatar. "No nos gusta ir a remolque pero lo mejor es remontar. Para ser felices mejor pensar que has remontado más que fustigarse porque te han metido el primer gol", dijo.

Valverde avanzó que el Athletic tienen "muchas ganas" de volver a la Liga Europa y, ya sobre el rival, explicó que no cree que "se vaya a echar para atrás mañana" porque "ante el Olympiacos hizo una presión muy alta".

"Tiene buenos jugadores de medio campo para adelante", apuntó, deteniéndose en que el delantero centro y goleador "Sotiriou pelea todos los balones y le usan para segundas jugadas". También resaltó que "en la estrategia son peligrosísimos" porque cuentan "con buenos lanzadores y entra con mucha gente" al remate.

También adelantó que el Athletic está "mentalizado" y no ve "sencillo" el partido. "No lo vemos sencillo, no nos importa que la gente nos pueda decir que somos favoritos, nosotros no lo pensamos. sabemos que tenemos que hacer dos partidos muy fuertes y nos tenemos que centrar en ello", aseguró.

Valverde no da al orden de partidos "la importancia que tenía hace años", aunque sí considera que el APOEL tiene "una pequeña ventaja" por jugar la vuelta en casa y por eso espera poder encarrilar mañana la eliminatoria.

"Sé por experiencia que los partidos en Chipre no son fáciles. He jugado dos partidos y mi equipo no ha metido un gol, la gente aprieta mucho y se mentalizan mucho en casa", subrayó.

"En casa estamos bien, pero tenemos que tener claro que es una eliminatoria de 180 minutos y que será importante que no nos marquen. El APOEL ha hecho una fase de clasificación brillante y nosotros no pudimos hacerlo. Es campeón de su liga y les respetamos: ¿que nos consideran favoritos?, me parece muy bien", añadió.

Lo único que ha adelantado Valverde sobre la alineación es que, "si esta disponible" de la gastroenteritis que sufrió el lunes y parece tener ya superada, jugará Gorka (Iraizoz) de titular.