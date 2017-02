Santos dice esta semana entrará el último guerrillero de FARC a zona veredal

Quito, 15 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró hoy en Ecuador que esta semana entrará el último guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a una de las zonas establecidas para que se concentren los guerrilleros en su transición a la vida civil.

"Esta semana entrará el último guerrillero de las FARC a una de las zonas veredales", dijo Santos en su discurso de inicio a la cita binacional que encabeza con su colega de Ecuador, Rafael Correa, en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Santos indicó que "eso, hace unos meses era impensable. Hay mucha gente que, en Colombia, todavía no cree que eso sea cierto, dice: 'no, eso es mentira, hay algo que nos están engañando, eso no puede estar sucediendo'".

"Es que tres generaciones de guerra, ocasionan demasiadas cicatrices físicas y mentales, y eso es lo que estamos afortunadamente superando y estamos pasando la página y ahí, el apoyo internacional, el apoyo de los vecinos y el apoyo suyo, presidente (Rafael) Correa, ha sido realmente importante", dijo.

Agradeció al gobernante ecuatoriano no solo por su apoyo al proceso de paz con las FARC, sino por ser el "anfitrión" del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pasado 7 de febrero, el Gobierno de Colombia y el ELN abrieron en Quito un histórico proceso de negociación encaminado a terminar con el enfrentamiento que han mantenido durante más de 52 años, tras el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmado el pasado 24 de noviembre.