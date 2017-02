El PDeCAT ve "sorprendente" que el Gobierno se dirija a otros interlocutores

Barcelona, 15 feb (EFE).- La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ve "sorprendente" que el Gobierno dirija el diálogo a interlocutores diferentes de la Generalitat, pese a lo cual no renuncia a la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la resolución sobre el referéndum, que "es tiempo de cambiar de dinámicas", e indicó que se debe dejar de ver a la Generalitat como el único interlocutor posible porque hay "muchos gobiernos" y "muchísimas instituciones" en Cataluña que quieren "trabajar por la centralidad".

Para Pascal, que la vicepresidenta del Gobierno diga que la Generalitat no es interlocutora es "sorprendente" por una cuestión de "lealtad institucional", pues ha juzgado que sería "artificial" que no hubiera diálogo entre ministros y consellers.

"Otra cosa es que (a Sáenz de Santamaría) el interlocutor no le guste, y no le debemos gustar mucho, pero nosotros no nos debemos a ella sino al pueblo de Cataluña que nos ha votado", ha afirmado Pascal en los desayunos informativos de Fórum Europa Tribuna Catalunya.

En todo caso, ha subrayado que seguirán "sentados en la mesa" de la negociación, aunque "por el momento no haya nadie" al otro lado.

Así, Pascal ha negado que den por perdida la entrevista a la que se emplazaron mutuamente Puigdemont y Rajoy, pese a que "al otro lado haya un silencio estrepitoso" y no se haya fijado aún fecha.

Pascal ha insistido en que Cataluña "se ha ganado el derecho a la bilateralidad" y ha afirmado que, como partido, estarían "encantados" de acudir a la Delegación del Gobierno en Barcelona si los cita Sáenz de Santamaría, como ya hizo con el PSC y Ciudadanos.