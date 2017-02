Orellana: "El Valencia volverá a ser grande pronto"

Paterna , 15 feb .- El delantero chileno Fabián Orellana, uno de los fichajes del Valencia en el mercado de invierno, indicó que, pese al mal momento que atraviesa el equipo, éste volverá pronto a estar entre los protagonistas de la Liga.

"El club volverá a ser grande pronto", aseguró el atacante, quien argumentó que desde el primer momento quiso venir a la entidad valencianista por su historia.

"Aposté por venir aquí porque Valencia es un club grande y me hacía mucha ilusión. No quería irme fuera y estoy muy agradecido por abrirme las puertas. La gente me preguntaba los motivos por los que quería venir, pero quería apostar por llegar a Valencia y seguro que acerté", explicó el jugador en declaraciones a la radio oficial del club.

Aunque el equipo no está consiguiendo buenos resultados, Orellana se mostró "feliz" por llegar al club valenciano y pronosticó que en poco tiempo estará en su mejor momento físico.

"Hace un mes que no jugaba, no tenía ritmo. En pocos entrenamientos lo he ido cogiendo y en una semana estaré en plenitud física", aseguró el internacional chileno, quien debutó como titular en el empate contra el Betis.

Así, valoró que el juego desplegado contra el Betis fue bueno a pesar de empatar: "Creo que jugué bastante bien con la ayuda del equipo. Se jugó bien aunque no se pudo ganar. Fue un punto que nos va a ayudar".

Por otra parte, Orellana fue optimista con el futuro más cercano en la competición liguera porque sus compañeros están "muy motivados y trabajando para sacar esto adelante".

"Sé que no ha sido fácil por las cosas que han pasado en el club pero trataremos de volver a los puestos de arriba", agregó el exjugador del Celta de Vigo.

Por último, se mostró seguro de la capacidad del equipo para competir en los próximos encuentros frente al Athletic de Bilbao y el Real Madrid en Mestalla: "Le vamos a plantar cara a todos los equipos a partir de ahora".