Malmström: sobre el CETA se han vertido muchos mitos que son simples mentiras

Lara Malvesí

Estrasburgo (Francia), 15 feb (EFECOM).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Mälmstrom, defendió hoy en una entrevista con Efe que el tratado comercial entre la UE y Canadá "tiene los más altos estándares", aunque a su alrededor giran "muchos mitos que son simplemente mentira".

El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio hoy luz verde por amplia mayoría al tratado de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), que estrecha el vínculo entre ambas potencias en la nueva coyuntura internacional nacida de la victoria de Donald Trump en EEUU.

El CETA eliminará los aranceles sobre la mayoría de bienes y servicios y abrirá el mercado canadiense de contratación pública a las empresas europeas.

"Creo que es importante en este mundo, donde crece el proteccionismo y algunos quieren el modelo de construir muros y elevar aranceles, la Unión Europea y Canadá cierren un acuerdo y lancen otro tipo de mensaje a la escena internacional", dijo la comisaria.

"Es importante que no dejemos de construir acuerdos en los que las dos partes puedan salir ganando, en los que el trato sea justo y se respeten todas las garantías y derechos", añadió.

Malmström quiso subrayar que Canadá, cuyo primer ministro, Justin Trudeau, se dirigirá este jueves a la Eurocámara para afianzar la relación bilateral con la UE, "es uno de los países más democráticos del mundo, con una tasa de corrupción inferior a la de la Unión Europea".

La liberal sueca denunció que "existen muchos mitos que son simplemente mentira" en torno al CETA. "He oído cosas como que por culpa del acuerdo empeorará la calidad de la comida, se perderán puestos de trabajo, que el acuerdo será malo para el medio ambiente... Hay que decir que esas preocupaciones no tienen razón de ser".

"No me canso de explicar que esas cosas no son así, que no hay que tener miedo por eso", dijo Malmström, quien se lamentó que "algunos están en contra del CETA por sistema, a todo dicen que no".

"Creo que el camino para no temer perder derechos y garantías es por la vía de hacer buenos acuerdos y transparentes, que es mejor a largo plazo que no hacer ningún acuerdo", explicó.

La comisaria dijo que "intentó" hablar con alguno de los manifestantes antes de entrar a la Eurocámara -que hoy se despertó rodeada de activistas contra el CETA- pero que "no tenían tanto interés por hablar como por hacer su protesta".

Preguntada sobre la crítica de la candidata a la presidencia francesa por el partido Frente Nacional Marine Le Pen al tratado CETA en la Eurocámara, alegando que perjudicará a los agricultores franceses, la comisaria quiso destacar que "precisamente, los agricultores y ganaderos están entre los más satisfechos con el acuerdo con Canadá".

"Me he reunido con muchas asociaciones en los últimos meses y me han trasladado su satisfacción, porque van a poder exportar sus productos a Canadá ahorrando en aranceles y también van a obtener protección para sus indicaciones geográficas", apuntó.

En concreto, dijo que algunos de los productos europeos que saldrán mejor parados son el queso, los lácteos, el chocolate, el vino, la comida procesada y los productos de lujo.

Malmström también quiso destacar a Efe que en la nueva escena internacional "tanto México como Latinoamérica serán prioritarios" para la agenda de prioridades comerciales de la UE.

"El acuerdo que tenemos con México es del año 2000, se ha quedado viejo, hay que actualizarlo", explicó la comisaria de Comercio, quien dijo que antes del verano hay previstos dos encuentros con los socios norteamericanos.

"Las dos partes estamos deseosas de avanzar, aunque no vamos a correr, porque lo importante es conseguir un buen acuerdo", explicó Malmström, que quiso recordar que la actualización del tratado con México estaba pendiente ya antes de la victoria de Trump.

Igualmente, confirmó que la CE está "intensificando" los contactos para el acuerdo con el Mercosur, para el que habrá el próximo mes una nueva ronda de negociación.

"Ya vemos el final del camino, aunque aún no estamos ahí, pero tampoco van a hacer falta siete años", apuntó.

A propósito del acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEUU (TTIP), dijo que su estado actual tras la victoria de Donald Trump es de acuerdo "congelado".

"Veremos qué pasa, porque nuestros homólogos aún no están en el cargo, pero todas las señales nos hacen pensar que para la nueva Administración no se trata de una prioridad", dijo Malmström, quien apuntó que su intención es contactar al socio estadounidense en cuanto se completen los nombramientos para averiguar el estado de la cuestión. EFECOM