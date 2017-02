El Huesca regresa a los entrenamientos con la mente en el Sevilla Atlético

Huesca, 15 feb (EFE).- Los jugadores del Huesca han regresado hoy a los entrenamientos con la mente puesta en el partido del próximo domingo en el estadio de El Alcoraz contra el Sevilla Atlético.

Para los azulgranas, el principal objetivo ante los sevillistas será el cambiar la racha negativa que acumula tres derrotas consecutivas ante sus seguidores.

En principio el entrenador de los azulgranas, Juan Antonio Albacete Anquela, no tiene jugadores lesionados y tan sólo el serbio Brezancic, que ya no pudo disputar el último partido por no estar recuperado, se ha ejercitado al margen del grupo.

Tras el entrenamiento, el delantero centro azulgrana Borja Lázaro ha comentado la importancia de reencontrarse con la victoria en casa porque "la salvación pasa por hacernos fuertes en nuestro campo, y ganar los partidos aquí".

El máximo goleador azulgrana quiere seguir marcando goles y ayudar al equipo a sumar un nuevo triunfo. "Quiero dar el máximo al equipo y seguir trabajando", ha dicho.