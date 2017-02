Hollande no descarta una victoria de Le Pen en las presidenciales francesas

París, 15 feb (EFE).- El presidente francés, François Hollande, no descarta una victoria de la líder ultraderechista Marine Le Pen en las presidenciales de su país, ante la debilidad de sus rivales, según reveló hoy un periódico.

Esto es lo que Hollande dijo en privado la semana pasada ante algunos allegados, aseguró el semanario "Le Canard Enchaîné".

Según esta publicación, Hollande considera que el candidato socialista, Benoît Hamon, "no es serio"; el socio-liberal Emmanuel Macron es "no es sólido", y el conservador François Fillon "no puede seguir haciendo campaña" por los escándalos que se le achacan.

En ese contexto, el jefe del Estado socialista no excluye "una victoria de Marine Le Pen", siempre de acuerdo con "Le Canard Enchaîné".

El presidente, el primero que renunció voluntariamente a un segundo mandato en Francia, critica a los miembros de su propio partido que maniobraron para que él no se presentara.

"Tanto despilfarro de energía para impedir que me presente y todo para tener ahora a Le Pen a las puertas del poder", argumentó Hollande.

La publicación señala también que el presidente ordenó a los ministros de su Gobierno responder a todas las medidas proteccionistas y aislacionistas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para dañar así la reputación de Le Pen.

"Trump es la referencia de muchos populismos (...) Hay que insistir en las consecuencias que tendría una victoria de Marine Le Pen" en Francia, dijo a sus ministros durante el Consejo de Ministros del pasado día 8.

Les recordó que "la simple idea de que (Le Pen) pueda ganar hace subir los tipos de interés".