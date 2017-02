Guardias civiles piden que la equiparación salarial no quede en saco roto

Madrid, 15 feb (EFE).- Diferentes asociaciones de guardias civiles confían en que el acuerdo logrado en el Congreso para impulsar la equiparación de salarios de los agentes de este cuerpo con los de la Policía Nacional no se quede en "saco roto", sino todo lo contrario, suponga un paso adelante para lograr más avances.

Tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) aplauden la iniciativa parlamentaria, una moción impulsada por Ciudadanos y que hoy será aprobada tras obtener ayer el respaldo del PP, PSOE y Unidos Podemos.

En ella se insta al Ejecutivo a promover un acuerdo marco que mejore las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adecuando los complementos específicos singulares a los puestos que desempeñan y "eliminando las desigualdades", al tiempo que pide avanzar en la promoción de condiciones de trabajo y de conciliación laboral basadas en la equidad y la igualdad.

Desde la AEGC califican de "buena noticia" el acuerdo alcanzado después de años de reivindicaciones y de "agravios".

"Esperamos que esta unanimidad política no se quede en un brindis al sol y se busquen excusas para no llevar adelante el mandato de la cámara baja", señala la asociación en un comunicado en el que confía también que estas iniciativas "no caigan en el saco del olvido", sino que fructifiquen pronto y sirvan para poner "los cimientos" de una nueva Guardia Civil.

Para la AUGC la discriminación es "una deuda pendiente" de todos los gobiernos, si bien recuerda que la moción apoyada por amplia mayoría no significa que el Ejecutivo esté obligado a cumplirla.