Garbiñe Muguruza pone rumbo a Dubai

Madrid, 15 feb (EFE).- Tras perder ante la china Zhuai Zhang en la segunda ronda del torneo de Doha, en una jornada en la que tuvo que disputar dos encuentros, Garbiñe Muguruza pondrá rumbo al torneo de Dubai, de categoría Premier, donde espera llegar con más tiempo para prepararlo.

"Me sorprendió el alto nivel de Zhang pero luché hasta el final, no tengo nada que reprocharme", dijo Muguruza en conferencia de prensa. "Me dolió no haber conseguido el 'break' al comienzo del tercer set, pero seguí intentándolo", comentó tras la derrota.

"Estoy trabajando duro y voy a seguir peleando. Quiero ir a Dubai con tiempo para prepararlo bien", señaló Garbiñe que apenas pudo entrenarse en Doha, por la premura de tiempo y las lluvias.

La española aterrizó allí a las 23:35 horas del lunes, procedente de Praga después de la eliminatoria de Copa Federación que España disputó en Ostrava el pasado fin de semana.

Sus intentos de entrenar al aire libre y bajo el calor del desierto la mañana del lunes, para preparar su partido de primera ronda ante la turca Buyukakcay, se vieron frustrados por el lluvia que hizo acto de presencia en la capital catarí durante toda la jornada y que forzó a aplazar su debut hasta hoy martes.

Garbiñe notó el cambio de aclimatación y cedió ante Zhang tras dos horas y 30 minutos. A pesar de la derrota, la española se mantuvo positiva ante el esfuerzo físico y la lucha ofrecida, y viajará mañana por la tarde a Dubai donde la semana que viene competirá en este WTA Premier.