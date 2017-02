Christiansen da al Athletic como "favorito" y busca "salir vivos" de Bilbao

Bilbao, 15 feb (EFE).- El entrenador del APOEL de Nicosia, el hispano-danés Thomas Christiansen, da como "favorito" al Athletic Club en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa y se ha marcado como objetivo para mañana en la ida "salir vivos" de San Mamés.

"Por supuesto que son favoritos, es un gran equipo de la liga española contra el mejor equipo de Chipre. Con todos los respetos, pero deber ser un equipo superior. Aunque hay que demostrarlo en el campo y mañana se verá", dijo el internacional español.

A Christiansen para mañana le preocupa especialmente "la intensidad" que suele poner el conjunto rojiblanco a los partidos, especialmente en el arranque. "Todo el mundo conoce como juega el Athletic, especialmente la intensidad y la calidad de sus jugadores. Me preocupa la forma en la que va a salir el Athletic, la intensidad y la presión que le ponen al partido y a afición", dijo, y añadió que espera "un partido muy duro, muy difícil y con mucha presión".

"Nos vamos a tener que aplicar, especialmente en los primeros minutos. El Athletic juega en su campo con su gente, con una atmósfera excelente. Es un equipo grande y tendremos que hacer todo lo posible para llegar al segundo partido con opciones", añadió.

De los jugadores locales, el técnico hispano-danés destacó especialmente a "la parte delantera, con Aduriz, Williams, Muniain y Raúl García, y el medio campo con Beñat, Iturraspe y San José".

Christiansen no cree que el Athletic le tenga miedo al APOEL, pero sí que Ernesto Valverde ha incidido a sus jugadores en que le tengan respeto por lo que está haciendo en Europa, especialmente por una victoria a domicilio en el campo de un exequipo del 'Txingurri', el Olympiacos griego.

"No sé si nos tiene miedo, si no más bien algo de respeto. Es la manera de motivar a sus jugadores, respetar al contrario y más ante un equipo ante el que es superior. Aunque hemos demostrado en Europa que podemos hacer buenos partidos. Como dice Ernesto no es fácil ganar al Olympiacos (en El Pireo) y esperemos hacer un partido parecido. Vamos a ser valientes y jugar con nuestras armas", avanzó.

"Si queremos tener alguna opción de pasar, hay que salir vivos de aquí y tener la posibilidad de disputar la eliminatoria en casa. Si es así, estaremos contentos", destacó.

Christiansen, exbarcelonista como Valverde, considera "un honor" para él "estar aquí y jugar contra un equipo de Ernesto", de quien considera que tienen probadas "sus cualidades no solo como entrenador, sino como ser humano".