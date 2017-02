El PNV censura que Podemos no haya "dicho ni mu" del desahucio de su senadora

Vitoria, 15 feb (EFE).- El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reprochado a Podemos que no haya "dicho ni mu" sobre el desahucio de su senadora por Álava Elvira García de un piso de protección oficial por impago del alquiler.

Esteban pronunció estas palabras a última hora de la tarde de ayer durante el debate en pleno de una iniciativa de Podemos para mejorar la transparencia de los créditos hipotecarios y la protección de los consumidores.

En su intervención el portavoz nacionalista recordó el caso de García, que va a ser desahuciada después de 15 meses de impago del alquiler de una vivienda social en Vitoria y de acumular una deuda de 3.000 euros.

Esteban censuró que los representantes de Podemos hablen desde la tribuna del Congreso "como si fueran los paladines" de la rectitud, cuando "no han dicho ni mu" sobre "una senadora que no paga la renta de un piso de alquiler público y no comunica su nueva situación en relación con su derecho a ese piso y a la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos".

"Lo que no vale es chillar mucho en la tribuna y luego, en el día a día, hacer exactamente todo lo contrario. Eso sí que es sangrante y quita legitimidad", afirmó el representante del PNV, que hoy ha publicado el vídeo con esta parte de su intervención en las redes sociales.

Esteban criticó esa "tamaña contradicción" por parte de Podemos, aunque consideró que algunos de los puntos recogidos en la iniciativa de la formación morada sobre los créditos hipotecarios eran "lógicos", por lo que en la votación posterior los diputados nacionalistas los respaldaron.

Las críticas a García por parte del PNV se suman a las del grupo del PP en el Senado, que ya la semana pasada denunció el proceder de García al considerarlo "inaceptable e hipócrita".

Los populares afearon a la senadora alavesa que cuando el Departamento vasco de Vivienda inició los trámites de desahucio en octubre, ya llevaba cuatro meses en la Cámara Alta, por lo que "ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos de alquiler social", dado que sus ingresos mensuales rondan los 5.682 euros.

También Stop Desahucios de Álava ha criticado el proceder de García al no pagar el alquiler "teniendo medios suficientes para cancelar la deuda", al tiempo que sostiene que "las circunstancias personales" alegadas por la senadora "ni explican ni justifican" su comportamiento.

Fuentes de Podemos en el Senado han explicado a Efe que esas circunstancias aludidas por Stop Desahucios se refieren a una "situación de estrés derivada la relación que (García) mantenía con su expareja".

La formación morada tiene previsto dar una explicación oficial esta semana tras estudiar la documentación sobre el caso que la senadora alavesa se ha comprometido a entregar, han precisado las mismas fuentes.