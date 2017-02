El auditor de Kutxabank ratifica la irregularidad en los pagos a Cabieces

Bilbao, 15 feb (EFE).- El director del Departamento de Auditoría Interna de Kutxabank, Roberto Mol, ha ratificado ante la Audiencia de Bizkaia su informe en el que indicó que el incremento del importe que abona la entidad al despacho de Rafael Alcorta llegaba al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, y no correspondía por la prestación de servicios al banco.

Ante el tribunal que juzga al expresidente del banco vasco, Mol ha comparecido como testigo y ha detallado el informe que se le encargó a finales de 2014, poco después de la salida de Mario Fernández de la presidencia de la entidad.

En concreto, se le encomendó que comprobara la veracidad del relato del director de Recursos Humanos, Fernando López de Eguílaz, quien había comunicado al nuevo presidente, Gregorio Villalabeitia, que durante alrededor de dos años el banco había pagado unos honorarios a Cabieces, a su salida de la Delegación del Gobierno, a través del despacho de Alcorta que asesoraba al banco en materia laboral.

Ayer, Fernández justificó ante la Sala que el banco buscara un acomodo profesional al exdelegado del Gobierno, tras la petición que le habían hecho en este sentido responsables de dos partidos políticos, al terminar su labor en la lucha contra el terrorismo.

El auditor ha recordado que, tras entrevistarse con López de Eguílaz, analizó facturas del bufete y documentos anexos, así como obtuvo un documento rubricado por Mario Fernández en febrero de 2012 en el que indicaba al director de Recursos Humanos cómo debía concretar ese acuerdo para la contratación de manera indirecta de Cabieces.

"La guinda" de sus comprobaciones, ha añadido, fue seguir el flujo de los 5.873 euros desde la entidad hasta la cuenta de Alcorta y después a la del exdelegado del Gobierno.

Ha contado que López de Eguílaz propuso finiquitar la relación de Kutxabank con Cabieces antes de la salida de Mario Fernández de la presidencia de la entidad, para que el asunto no llegada a su sucesor, si bien le sugirió que no lo incluyera en su informe de auditoría.

Así, ha reconocido que no reflejó ese comentario. "La razón por la cual a López de Eguílaz se le ocurrió liquidar ese tema no tiene importancia; tiene más importancia que se decidiera abonar cuatro mensualidades por adelantado a Cabieces y unos gastos (de viaje) que no se produjeron", con lo que se "demuestra" que "esas mensualidades se estaban pagando sin nada a cambio", ha advertido.

También comprobó de esa manera la irregularidad de una última factura abonada al despacho de Alcorta en la que se finiquitaron los pagos Cabieces.

El auditor ha destacado que el procedimiento de contratación indirecta del ex delegado del Gobierno a través de un tercero le resultó "extraño" e "irregular", y ha dicho que nunca antes lo había visto, ni ha vuelto a ver en el banco vasco.

También ha destacado la singularidad de que Fernández, como presidente de la entidad, rubricara un documento que recogía la orden al director de Recursos Humanos de ordenar al despacho de Alcorta la contratación de Cabieces como colaborador, que además, "no tenía experiencia profesional".

Entre los testigos, hoy también ha declarado el responsable de Relaciones Laborales del banco, Diego Ricondo, quien ha asegurado que él viajó a Córdoba en muchas ocasiones junto a Rafael Alcorta para negociar con el comité intercentros de Cajasur (filial de Kutxabank) y que nunca lo hizo con Cabieces, quien supuestamente recibió 900 euros por viajes con esa finalidad.

El juicio de la sección sexta de la Audiencia de Bizkaia terminará el viernes, con las conclusiones de las partes.