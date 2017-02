El Atlético pone a la venta entradas del último partido de Liga del Calderón

Madrid, 15 feb (EFE).- El Atlético de Madrid ha puesto en marcha este miércoles un periodo especial de tres días hasta el viernes en el que los socios no abonados podrán adquirir una entrada para el que se espera sea el último partido de Liga del Vicente Calderón, previsto para el domingo 21 de mayo contra el Athletic Club.

Los socios no abonados tienen desde este miércoles hasta el viernes 17 de febrero a las 9.59 horas de la mañana un periodo especial para comprar una entrada por socio no abonado, a no ser que ya hayan canjeado la invitación que tienen cada temporada en ese mismo partido.

Los socios con abono tienen ese partido incluido, por lo que podrán acceder a su localidad de la forma habitual, aunque tendrán un periodo para adquirir una entrada adicional por abonado desde el viernes 17 a las 10.00 horas hasta el lunes 20 a las 9.59.

A partir de las 10 de la mañana del lunes 20 de febrero se abrirá la venta de entradas al público en general, hasta que se agote el aforo disponible.

Los precios de las localidades para ver el Atlético-Athletic, el último partido que el club madrileño disputará en el estadio Vicente Calderón antes del traslado al Wanda Metropolitano previsto para la próxima temporada, están entre los 70 euros de la entrada más barata (segundo anfiteatro) hasta los 280 euros de la entrada en la grada central de preferencia. Las localidades de palco y palco VIP van de los 250 euros a los 750 del palco presidencial y antepalco.