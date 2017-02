Andone: "Es un momento delicado, pero estoy muy tranquilo"

A Coruña, 15 feb (EFE).- El internacional rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, ha reconocido este miércoles que el equipo coruñés se encuentra en un "momento delicado" porque no ha ganado en 2017, pero al mismo tiempo se mostró "muy tranquilo" por la ventaja que tiene respecto al descenso (tres puntos) con un partido menos.

"Hay que hacer borrón y cuenta nueva, ya no vale pensar en lo que hicimos o no, sino que intentar fortalecer nuestras debilidades. Llevamos cinco partidos sin ganar y es un momento delicado para estar unidos y sacarlo adelante, pero aun no habiendo ganado estamos en una situación tranquila. Yo estoy muy tranquilo. Confiamos en nosotros mismos", dijo el delantero.

Andone repasó en rueda de prensa la derrota del pasado sábado ante el Athletic de Bilbao (2-1), un partido que los coruñeses ganaban al descanso y al que le dio la vuelta el conjunto vasco en la segunda parte.

"El equipo jugó bastante bien, una gran primera parte, nos fuimos al descanso 0-1, pero el fútbol es así de injusto. Unas veces te toca a ti llevarte el partido y otras es para el rival", comentó.

El máximo goleador del Deportivo admitió que no encuentra explicación a los puntos que se le han escapado al equipo en los últimos minutos, como le pasó en Bilbao, donde no se "lo podía creer".

"No sabría qué hacer en esos minutos, cómo llevarlos. Tal vez perder tiempo, echar el balón fuera, hacer cosas diferentes a las que hacemos, porque nosotros siempre intentamos jugar", apuntó.

El Athletic marcó su segundo gol "en fuera de juego", tal y como afirmó Andone, quien recordó que en el partido de la primera vuelta ante el conjunto vasco a él le anularon por una inexistente posición incorrecta un tanto que tenía que haber subido "al marcador" (0-1).

Hablar de las actuaciones arbitrales, de la del partido de diciembre ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (3-2), les ha costado sanciones económicas al técnico deportivista, Gaizka Garitano, al holandés Ryan Babel, que cambió de club en enero, y al delantero Joselu Mato, algo que Andone dijo no entender.

"Tampoco hemos dicho nada del otro mundo, hemos defendido lo nuestro a muerte y no creo que sea para multar", comentó el atacante blanquiazul.

Con todo, afirmó que el conjunto coruñés cuenta con "mucho potencial, una afición espectacular" y lo tiene "todo para estar tranquilo".

Además, aseguró que la situación "no es crítica", si bien precisó que el Deportivo necesita "volver a ganar" para sentirse "felices y fuertes de nuevo", algo que buscarán los blanquiazules el próximo sábado ante el Deportivo Alavés.

"Qué mejor que hacerlo en casa, donde hemos mostrado una fortaleza bastante importante, con momentos buenos, unidos con la afición y donde hemos sacado partidos adelante", señaló.

El delantero se mostró convencido de que el deportivismo disfrutará "de la primera victoria de 2017" ante el Alavés, que visita Riazor tras haber sido goleado por el Barcelona (0-6) en Mendizorroza.

"Viene de perder por goleada ante el Barcelona, que es un equipo que no tiene límites, pero está en un buen momento", indicó.

Andone señaló que el Alavés está a la "altura" del Deportivo y, aunque el conjunto vasco está en una situación más cómoda en la clasificación, dijo que no siente envidia.

Eso sí, advirtió de que es un rival al que no le "gusta nada" enfrentarse porque es "duro, intenso" y él prefiere adversarios "más blanditos para poder jugar la pelota".

El partido ante el conjunto vitoriano y el de la próxima semana ante el Leganés, que está por debajo del Deportivo en la tabla, son claves, a juicio del delantero.

"Son dos partidos vitales. En casa tenemos que ganar sí o sí y al Leganés se le puede ganar. Lo vamos a tener difícil, pero creo que podemos conseguir seis puntos que nos den tranquilidad y cuatro no estaría nada mal", reconoció.